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В полиции Одессы заявили, что не будут мешать митингу националистов возле Генконсульства России
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В полиции Одессы заявили, что не будут мешать митингу националистов возле Генконсульства России 

RT на русском 17 часов назад
Советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что правоохранительные органы не будут препятствовать акции протеста националистов возле Генконсульства России 18 марта. Об этом сообщает УНИАН.
При этом Форостяк добавил, что полицейские намерены обеспечивать порядок во время мероприятия радикалов.
«Мы не собираемся препятствовать акции протеста и выражению чьего-то мнения, но будем вынуждены обеспечить правопорядок, блокировать любые провокационные проявления или нарушения общественного порядка. Также нельзя физически мешать людям, которые пожелают проголосовать, которые будут пытаться попасть в диппредставительство», — сказал он.
По его словам, для охраны общественного порядка будут привлечены подразделения МВД, включая патрульных и нацгвардейцев.
Ранее представители ряда украинских националистических организаций сообщили о намерении сорвать проведение на Украине выборов президента России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ФАН данные заявления.
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