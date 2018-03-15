В полиции Одессы заявили, что не будут мешать митингу националистов возле Генконсульства России

При этом Форостяк добавил, что полицейские намерены обеспечивать порядок во время мероприятия радикалов.

«Мы не собираемся препятствовать акции протеста и выражению чьего-то мнения, но будем вынуждены обеспечить правопорядок, блокировать любые провокационные проявления или нарушения общественного порядка. Также нельзя физически мешать людям, которые пожелают проголосовать, которые будут пытаться попасть в диппредставительство», — сказал он.

По его словам, для охраны общественного порядка будут привлечены подразделения МВД, включая патрульных и нацгвардейцев.