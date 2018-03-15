В Украине совершил аварийную посадку пассажирский самолет 

Киев, 15 марта /Синьхуа/ — В киевском международном аэропорту «Борисполь» сеегодня совершил аварийную посадку пассажирский самолет, пострадавших нет. Об этом сообщило местное интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря «Борисполя» Татьяну Ярош.
Как стало известно, воздушное судно, принадлежащее крупнейшему украинскому авиаперевозчику компании «Международные авиалинии Украины», следовало по маршруту Хельсинки /Финляндия/ — Киев. На его борту в общей сложности находились 46 человек.
По предварительным данным, причиной аварийной посадки стали возникшие у самолета технические неисправности. —0—