Ещё
В Украине совершил аварийную посадку пассажирский самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Украине совершил аварийную посадку пассажирский самолет 

ИА Синьхуа 19 часов назад
Киев, 15 марта /Синьхуа/ — В киевском международном аэропорту «Борисполь» сеегодня совершил аварийную посадку пассажирский самолет, пострадавших нет. Об этом сообщило местное интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря «Борисполя» Татьяну Ярош.
Как стало известно, воздушное судно, принадлежащее крупнейшему украинскому авиаперевозчику компании «Международные авиалинии Украины», следовало по маршруту Хельсинки /Финляндия/ — Киев. На его борту в общей сложности находились 46 человек.
По предварительным данным, причиной аварийной посадки стали возникшие у самолета технические неисправности. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Нацгвардия Украины возьмет под охрану хранилище ядерных отходов вблизи ЧАЭС Жители Донбасса получили свыше 155 тонн стройматериалов от МККК М. Сайдик: среднее число нарушений прекращения огня на востоке Украины значительно сократилось
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму235
Мясорубка в Гудаури39
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России202
Третья мировая война наступила для Климкина117
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение