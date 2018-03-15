Порошенко не даст Западу спасти разворованную Украину 

Более четверти всех активов компаний на Украине подконтрольны политическим элитам страны. К таким выводам пришли во Всемирном банке, подсчитав, что более 20% общего оборота и более четвертой части всех украинских компаний контролируется посредством так называемого «кумовского капитализма». Попросту говоря, связей бизнеса с государственными структурами.
«Наша команда задалась вопросами: Каковы масштабы политических связей среди украинских фирм? Связаны ли эти политические отношения с различными результатами для связанных фирм?», — рассказала региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен в интервью украинскому изданию.
Результаты, полученные в ходе исследования, оказались «поразительными». В каждой четвертой компании среди владельцев, акционеров или руководителей была, по меньшей мере, одна влиятельная политическая фигура. К таковым аналитики международной финансовой организации относят ведущих политиков, партийных чиновников, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, а также руководство украинских государственных предприятий.
В основном связанные с ними компании сосредоточены в горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслях. На них, по данным регионального директора международной финансовой организации, приходится более 40% оборота Украины и более половины всех активов, также власть контролирует «примерно четверть оборота и активов в сельском хозяйстве, в основном в области производства и экспорта зерна».
Как пишут аналитики Всемирного банка, на протяжении всех лет независимости Украины «политически связанные фирмы использовали различные каналы доступа к экономической ренте — в частности, государственные закупки, субсидированные кредиты, бюджетные трансферты, правила торговли, ограничивающие импорт, привилегированный доступ к государственным активам через приватизацию и льготные налоговые режимы».
Кахконен резюмирует, что успех экономических реформ на Украине будет зависеть от того, удастся ли стране преодолеть «сопротивление заинтересованных кругов» усилиям по созданию прозрачной правовой системы. В частности, формированию антикоррупционного суда, прокуратуры и использованию электронной системы госзакупок ProZorro.
Но в свете данных о «кумовском капитализме» на Украине становится понятным, почему власть, в том числе и лично президент Петр Порошенко, так противятся созданию этих органов. На прошлой неделе украинский лидер даже огрызнулся в интервью Financial Times заявив, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы Украины, как это пытается делать МВФ.
«Мы проводили реформу не для МВФ, а для украинского народа и будущего моего государства», — заявил Порошенко.
Тем не менее, Фонд продолжает настаивать на том, что создание антикоррупционных органов необходимо для продолжения кредитования Украины. О том, что это основное условия для финансовой помощи, заявила 12 марта и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Украинские власти, таким образом, оказались в непростой ситуации. С одной стороны, финансовые вливания со стороны МВФ И ЕС им необходимы, хотя бы потому, что в этом году страна должна по текущим долговым обязательствам выплатить ни много, ни мало 7,4 миллиарда долларов. С другой, создание независимого, или, точнее, подконтрольного Западу антикоррупционного суда и прокуратуры ставит под угрозу тюремного заключения любую политическую фигуру вплоть до самого Порошенко. Если учесть, что за годы своего президентства он стабильно наращивал состояние (например, в 2017 оно возросло на 7% и перевалило за миллиард долларов), понятно, почему он так активно противостоит «диктату МВФ» в этом вопросе (но не в вопросе повышения тарифов для населения или заморозки зарплат и пенсий).
В ходе встречи с Могерини премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что антикоррупционный суд будет создан через несколько месяцев. Однако можно предположить, что на самом деле этот процесс будут растягивать как можно дольше, а также попытаются создать какие-то рычаги влияния на эту структуру. Но, похоже, что и европейцы с американцами настроены серьезно, так что кому-то придется отступить.
Украинский политолог Александр Дудчак убежден, что по сравнению с нынешним уровнем кумовства и коррупции времена Януковича, которого на Евромайдане обвиняли в давлении на бизнес, кажутся просто недостижимым идеалом прозрачности. В то же время, и борьба Запада с коррупцией ничего хорошего Украине не несет.
— С одной стороны, кумовской капитализм достиг на Украине невиданных размеров. Политические элиты имеют такие рычаги влияния, которых за все годы «незалежности» не было ни у кого. Можно творить беспредел, проводить рейдерские захваты, объясняя все это политической целесообразностью и борьбой с агрессором и агентами влияния. Можно нести любую чушь, и вряд ли кто-то посмеет противоречить, чтобы не быть также обвиненным в содействии «врагу».
С другой стороны, Запад настаивает на том, что реформы невозможны без борьбы с коррупцией. Но те убийственные реформы, которые навязывают международные структуры, вообще следовало бы уничтожить на корню. Думаю, те, кто реализовывал их после Евромайдана, еще за это ответят. Эти «реформы» никоим образом не ведут к улучшению благосостояния народа и состояния экономики. Напротив, они делают украинский государственный организм калекой и источником органов для Европы и Запада в целом.
«СП»: — Но ведь коррупция — это действительно проблема?
— Конечно, проблема. Но помимо всего прочего, кумовская система мешает эффективно работать западному капиталу в стране. Они борются с коррупцией не ради украинского народа, а в интересах крупного капитала. Эта борьба нужна, чтобы обеспечить контроль над процессами, происходящими на Украине, надзор за кредитами, которые выдаются Киеву, и их возвратом.
И то, и другое — это две стороны одной проблемы. А проблема эта — Майдан, захват власти и последующая политическая трансформация, которую мы наблюдаем. Неправы и те, и другие. При таком раскладе у Украины нет будущего вне зависимости от того, победят ли местные коррупционеры или же представители западных структур, которые с помощью антикоррупционных органов хотят установить контроль над страной. Жителям Украины от того и другого лучше не станет.
Единственное, чем можно вылечить страну — это судебные процессы над теми, кто захватил власть, убил Украину, как государство и уничтожил ее экономику. Для ее реанимации необходимо восстановление экономических связей с традиционными партнерами, при которых Украина имеет возможность развиваться как государство, как страна, производящая высокотехнологичную продукцию, а не просто как огород.
Такого же мнения придерживается член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
— Экономика Украины с самого момента получения независимости строилась по латиноамериканскому образцу, когда все убытки национализировались, а все доходы приватизировались. После Евромайдана 2013-2014 годов эта структура принципиально не изменилась. Только Виктор Янукович, Партия регионов и аффилированные с ними структуры были оттеснены, а их место заняли другие «голодные» бизнесмены и олигархи.
Безусловно, все, что говорят о коррупции на Украине — это правда. Даже пресловутый газовый реверс завязан на коррупции и превращает государственные деньги в частные путем перепродажи газа из Европы через трейдеров, которые связаны с украинскими политиками. Есть много таких схем, которые хорошо известны, и на Украине этого никто уже даже не стесняется.
Проблема в том, что требования Запада по созданию антикоррупционных структур сводятся совсем не к борьбе с кумовством, призванным облегчить жизнь украинцев и улучшить деловой климат. Это требование отдать оставшийся суверенитет и разрешить создать на Украине внешнюю структуру управления, о которой, кстати, мечтали некоторые украинские журналисты, депутаты и общественные деятели.
Этому сопротивляется та элита, которая хочет сохранить собственный контроль над оставшимися активами. Несмотря ни на что, у Украины их не так мало. Это необязательно активы, которые выражаются в деньгах или золоте. Это недра, чернозем, лес, сама территория и определенная независимость в геополитических решениях. Все же пока что Украина, несмотря на все вопли правящего режима, не является членом или даже аспирантом НАТО. На ее территории нет крупных военных объектов Североатлантического альянса.
Все требования по созданию антикоррупционных судов, конфликты между генпрокуратурой и Антикоррупционным бюро (НАБУ) сводятся именно к тому, что международные структуры хотят установить полный контроль над Украиной, а определенная часть местной элиты желает сохранить его для себя, либо для того, чтобы продолжать получать дивиденды, либо чтобы потом продать подороже.
«СП»: — Но, может, международные структуры действительно заинтересованы в том, чтобы победить коррупцию пусть даже в подконтрольном им государстве?
— Для Запада Украина — это только инструмент. Сама по себе коррупция западные структуры не беспокоит. Разве что в том плане, что она ухудшает эффективность этого инструмента. Но Южный Вьетнам существовал с высочайшим уровнем коррупции, при этом получая колоссальную поддержку США во всех отношениях. Украина, будучи инструментом давления на Российскую Федерацию, также может получать эту поддержку, сохраняя высокий уровень коррупции и «кумовства».