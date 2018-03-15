Порошенко не даст Западу спасти разворованную Украину

Более четверти всех активов компаний на Украине подконтрольны политическим элитам страны. К таким выводам пришли во Всемирном банке , подсчитав, что более 20% общего оборота и более четвертой части всех украинских компаний контролируется посредством так называемого «кумовского капитализма». Попросту говоря, связей бизнеса с государственными структурами.

«Наша команда задалась вопросами: Каковы масштабы политических связей среди украинских фирм? Связаны ли эти политические отношения с различными результатами для связанных фирм?», — рассказала региональный директор Всемирного банка по Белоруссии Молдавии и Украине Сату Кахконен в интервью украинскому изданию.

Результаты, полученные в ходе исследования, оказались «поразительными». В каждой четвертой компании среди владельцев, акционеров или руководителей была, по меньшей мере, одна влиятельная политическая фигура. К таковым аналитики международной финансовой организации относят ведущих политиков, партийных чиновников, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, а также руководство украинских государственных предприятий.

В основном связанные с ними компании сосредоточены в горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслях. На них, по данным регионального директора международной финансовой организации, приходится более 40% оборота Украины и более половины всех активов, также власть контролирует «примерно четверть оборота и активов в сельском хозяйстве, в основном в области производства и экспорта зерна».

Как пишут аналитики Всемирного банка, на протяжении всех лет независимости Украины «политически связанные фирмы использовали различные каналы доступа к экономической ренте — в частности, государственные закупки, субсидированные кредиты, бюджетные трансферты, правила торговли, ограничивающие импорт, привилегированный доступ к государственным активам через приватизацию и льготные налоговые режимы».

Кахконен резюмирует, что успех экономических реформ на Украине будет зависеть от того, удастся ли стране преодолеть «сопротивление заинтересованных кругов» усилиям по созданию прозрачной правовой системы. В частности, формированию антикоррупционного суда, прокуратуры и использованию электронной системы госзакупок ProZorro.

Но в свете данных о «кумовском капитализме» на Украине становится понятным, почему власть, в том числе и лично президент Петр Порошенко , так противятся созданию этих органов. На прошлой неделе украинский лидер даже огрызнулся в интервью Financial Times заявив, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы Украины, как это пытается делать МВФ

«Мы проводили реформу не для МВФ, а для украинского народа и будущего моего государства», — заявил Порошенко.

Тем не менее, Фонд продолжает настаивать на том, что создание антикоррупционных органов необходимо для продолжения кредитования Украины. О том, что это основное условия для финансовой помощи, заявила 12 марта и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Украинские власти, таким образом, оказались в непростой ситуации. С одной стороны, финансовые вливания со стороны МВФ И ЕС им необходимы, хотя бы потому, что в этом году страна должна по текущим долговым обязательствам выплатить ни много, ни мало 7,4 миллиарда долларов. С другой, создание независимого, или, точнее, подконтрольного Западу антикоррупционного суда и прокуратуры ставит под угрозу тюремного заключения любую политическую фигуру вплоть до самого Порошенко. Если учесть, что за годы своего президентства он стабильно наращивал состояние (например, в 2017 оно возросло на 7% и перевалило за миллиард долларов), понятно, почему он так активно противостоит «диктату МВФ» в этом вопросе (но не в вопросе повышения тарифов для населения или заморозки зарплат и пенсий).

В ходе встречи с Могерини премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что антикоррупционный суд будет создан через несколько месяцев. Однако можно предположить, что на самом деле этот процесс будут растягивать как можно дольше, а также попытаются создать какие-то рычаги влияния на эту структуру. Но, похоже, что и европейцы с американцами настроены серьезно, так что кому-то придется отступить.

Украинский политолог Александр Дудчак убежден, что по сравнению с нынешним уровнем кумовства и коррупции времена Януковича, которого на Евромайдане обвиняли в давлении на бизнес, кажутся просто недостижимым идеалом прозрачности. В то же время, и борьба Запада с коррупцией ничего хорошего Украине не несет.

— С одной стороны, кумовской капитализм достиг на Украине невиданных размеров. Политические элиты имеют такие рычаги влияния, которых за все годы «незалежности» не было ни у кого. Можно творить беспредел, проводить рейдерские захваты, объясняя все это политической целесообразностью и борьбой с агрессором и агентами влияния. Можно нести любую чушь, и вряд ли кто-то посмеет противоречить, чтобы не быть также обвиненным в содействии «врагу».

С другой стороны, Запад настаивает на том, что реформы невозможны без борьбы с коррупцией. Но те убийственные реформы, которые навязывают международные структуры, вообще следовало бы уничтожить на корню. Думаю, те, кто реализовывал их после Евромайдана, еще за это ответят. Эти «реформы» никоим образом не ведут к улучшению благосостояния народа и состояния экономики. Напротив, они делают украинский государственный организм калекой и источником органов для Европы и Запада в целом.

«СП»: — Но ведь коррупция — это действительно проблема?

— Конечно, проблема. Но помимо всего прочего, кумовская система мешает эффективно работать западному капиталу в стране. Они борются с коррупцией не ради украинского народа, а в интересах крупного капитала. Эта борьба нужна, чтобы обеспечить контроль над процессами, происходящими на Украине, надзор за кредитами, которые выдаются Киеву, и их возвратом.

И то, и другое — это две стороны одной проблемы. А проблема эта — Майдан, захват власти и последующая политическая трансформация, которую мы наблюдаем. Неправы и те, и другие. При таком раскладе у Украины нет будущего вне зависимости от того, победят ли местные коррупционеры или же представители западных структур, которые с помощью антикоррупционных органов хотят установить контроль над страной. Жителям Украины от того и другого лучше не станет.

Единственное, чем можно вылечить страну — это судебные процессы над теми, кто захватил власть, убил Украину, как государство и уничтожил ее экономику. Для ее реанимации необходимо восстановление экономических связей с традиционными партнерами, при которых Украина имеет возможность развиваться как государство, как страна, производящая высокотехнологичную продукцию, а не просто как огород.

Такого же мнения придерживается член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

— Экономика Украины с самого момента получения независимости строилась по латиноамериканскому образцу, когда все убытки национализировались, а все доходы приватизировались. После Евромайдана 2013-2014 годов эта структура принципиально не изменилась. Только Виктор Янукович , Партия регионов и аффилированные с ними структуры были оттеснены, а их место заняли другие «голодные» бизнесмены и олигархи.

Безусловно, все, что говорят о коррупции на Украине — это правда. Даже пресловутый газовый реверс завязан на коррупции и превращает государственные деньги в частные путем перепродажи газа из Европы через трейдеров, которые связаны с украинскими политиками. Есть много таких схем, которые хорошо известны, и на Украине этого никто уже даже не стесняется.

Проблема в том, что требования Запада по созданию антикоррупционных структур сводятся совсем не к борьбе с кумовством, призванным облегчить жизнь украинцев и улучшить деловой климат. Это требование отдать оставшийся суверенитет и разрешить создать на Украине внешнюю структуру управления, о которой, кстати, мечтали некоторые украинские журналисты, депутаты и общественные деятели.

Этому сопротивляется та элита, которая хочет сохранить собственный контроль над оставшимися активами. Несмотря ни на что, у Украины их не так мало. Это необязательно активы, которые выражаются в деньгах или золоте. Это недра, чернозем, лес, сама территория и определенная независимость в геополитических решениях. Все же пока что Украина, несмотря на все вопли правящего режима, не является членом или даже аспирантом НАТО . На ее территории нет крупных военных объектов Североатлантического альянса.

Все требования по созданию антикоррупционных судов, конфликты между генпрокуратурой и Антикоррупционным бюро (НАБУ) сводятся именно к тому, что международные структуры хотят установить полный контроль над Украиной, а определенная часть местной элиты желает сохранить его для себя, либо для того, чтобы продолжать получать дивиденды, либо чтобы потом продать подороже.

«СП»: — Но, может, международные структуры действительно заинтересованы в том, чтобы победить коррупцию пусть даже в подконтрольном им государстве?