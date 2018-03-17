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В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за сутки
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В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за сутки 

РИА Новости 5 часов назад
ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу 5 марта. Стороны конфликта уже обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки один раз открывали огонь по их позициям.
Как сообщает в субботу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксирован «один обстрел опорных пунктов украинских защитников».
"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", — уточняется в сообщении.
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