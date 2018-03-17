В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК , 17 мар — РИА Новости . Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу 5 марта. Стороны конфликта уже обвиняли друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки один раз открывали огонь по их позициям.

Как сообщает в субботу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксирован «один обстрел опорных пунктов украинских защитников».

"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", — уточняется в сообщении.