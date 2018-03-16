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Силовики один раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР
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Силовики один раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 30 гранат, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта.
"За минувшую неделю украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено около 30 гранат… В результате обстрелов жертв нет", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
По словам Марочко, украинские силовики на минувшей неделе активизировали разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также продолжили размещение вооружения и военной техники, запрещенной минскими соглашениями, вдоль линии соприкосновения.
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