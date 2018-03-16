Силовики один раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 16 мар — РИА Новости . Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 30 гранат, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта.

"За минувшую неделю украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено около 30 гранат… В результате обстрелов жертв нет", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

По словам Марочко, украинские силовики на минувшей неделе активизировали разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также продолжили размещение вооружения и военной техники, запрещенной минскими соглашениями, вдоль линии соприкосновения.