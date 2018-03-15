«Договор о дружбе с Россией» нужен Киеву

«Договор о дружбе с Россией» больше нужен Киеву, чем Москве

Россия может рассмотреть возможность аннулирования декретов 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР. Такой ответ готовят в Госдуме на звучащие в Киеве предложения денонсировать «Большой договор» о дружбе с Россией. Однако расторжение данного договора невыгодно прежде всего Украине — зачем же киевские политики все время поднимают этот вопрос?

«Мы хотим удостовериться, что законодательство России и СССР было нарушено в 1954 году. Если КС согласится с нами, то это откроет возможности для принятия закона, отрицающего акты 1954 года», — сообщил депутат. В Госдуме готовится запрос в Конституционный суд России о законности договора от 1954 года, согласно которому Крым был передан из РСФСР Украинской ССР. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Стоит отметить, что у украинских радикалов нет претензий к каким-то отдельным статьям договора. Они хотят разорвать договор целиком, разорвать и дипломатические отношения, объявив России открытую войну. Заодно они требуют и выйти из СНГ. На этом фоне пока неизвестно, почему Климкин упоминает «частичную» денонсацию.

Климкин еще полгода назад старательно уходил от ответа на призывы «патриотов» к разрыву соглашения с Россией. В январе в ходе рассмотрения поправок к закону о «реинтеграции Донбасса» Верховная рада тоже отклонила поправки о разрыве соглашения 1997 года. Причины этому понятны.

Как известно, «Большой договор» (как принято называть этот документ) был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами России и Украины Борисом Ельциным Леонидом Кучмой . Документ вступил в силу в 1999 году, в 2008 году договор был продлен.

«В случае денонсации договора Киев лишится аргумента о том, что Россия признала принадлежность Крыма и Севастополя Украине, — подтверждает и Затулин. — Если они хотят заниматься самоуничтожением своих собственных аргументов, туда им и дорога». С украинской стороны призыв к разрыву договора прозвучал в 2014 году — от группы радикально настроенных депутатов нового состава Рады, избранного после Майдана. Но уже тогда более трезвые головы в Киеве указывали, что подобное решение можно будет толковать как отказ Украины от подтверждения своей территориальной целостности. Дело в том, что статья 2 договора гласит: стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ. «Денонсируя Договор с Россией… Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу», — резонно заметил сенатор Алексей Пушков

«Полный разрыв Большого договора чреват серьезными социально-экономическими и политическими последствиями. В украинском МИД это знают и просчитывают такую вероятность», — полагает и директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник . Он считает, что причиной вброса о разрыве договора стало приближение выборов в Верховную раду.

«Отношения с Россией будут ключевым драйвером этих выборов. Власти должны греть правый электорат, сохраняя его лояльность», — считает эксперт. С точки зрения Бортника, Киев блефует и лишь рассматривает вопрос о приостановке действия отдельных статей, например, о формах политического сотрудничества или упоминание об СНГ. Но очевидно, что отдельно взятые статьи просто отменить нельзя, требуется согласие обеих сторон — Украины и России. Если Киев денонсирует договор частично, Москва с этим не согласится и тогда договор целиком окажется под вопросом.

Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин согласен, что договор — целостный документ и вариантов по неисполнению отдельных его пунктов просто не существует. Возможно либо исполнение договора в полном объеме, либо его денонсация. Как и Бортник, он уверен: на Украине началась радикализация власти, Порошенко снова заинтересован в «нагнетании истерии». По его словам, власть взяла курс на полный разрыв отношений с Москвой и вопрос лишь в том, когда это произойдет.

Эксперт прогнозирует, что после денонсации договора следующим этапом станет разрыв дипломатических отношений. «Порошенко получает радикальные команды из „вашингтонского обкома“ на разрыв отношений с Россией. Есть геополитическая установка к таким решениям», — полагает Соскин.