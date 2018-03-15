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Опрос: Киевляне не верят в то, что Савченко и Рубан — террористы и покушались на Порошенко
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Опрос: Киевляне не верят в то, что Савченко и Рубан — террористы и покушались на Порошенко 

Украина.ру 20 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует видео опрос на Площади Независимости, проведенный изданием Ukraina.ru.
«Нет. Если честно, то, что показывают в телевизоре, лучше не смотреть», — рассказал один из опрошенных.
Еще один опрошенный также указал, что не стоит верить информации из СМИ.
Значительная часть киевлян вообще не знает о скандале или не хочет отвечать на подобные вопросы.
«Политические фантазии — не мой профиль. Видно, что это цирк. На фоне повышения цен и уменьшения зарплат — народ развлекают. Народу нужны хлеб и зрелища. Хлеба нет, дают зрелища», — отметил один из опрошенных.
В итоге, практически ни один из опрошенных на Площади Незавимости не поверил в то, что Савченко и Рубан покушались на президента Украины Петра Порошенко.
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