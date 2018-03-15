Об этом свидетельствует видео опрос на Площади Независимости, проведенный изданием Ukraina.ru.
«Нет. Если честно, то, что показывают в телевизоре, лучше не смотреть», — рассказал один из опрошенных.
Еще один опрошенный также указал, что не стоит верить информации из СМИ.
Значительная часть киевлян вообще не знает о скандале или не хочет отвечать на подобные вопросы.
«Политические фантазии — не мой профиль. Видно, что это цирк. На фоне повышения цен и уменьшения зарплат — народ развлекают. Народу нужны хлеб и зрелища. Хлеба нет, дают зрелища», — отметил один из опрошенных.
В итоге, практически ни один из опрошенных на Площади Незавимости не поверил в то, что Савченко и Рубан покушались на президента Украины Петра Порошенко.