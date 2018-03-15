Опрос: Киевляне не верят в то, что Савченко и Рубан — террористы и покушались на Порошенко

Об этом свидетельствует видео опрос на Площади Независимости, проведенный изданием Ukraina.ru.

«Нет. Если честно, то, что показывают в телевизоре, лучше не смотреть», — рассказал один из опрошенных.

Еще один опрошенный также указал, что не стоит верить информации из СМИ.

Значительная часть киевлян вообще не знает о скандале или не хочет отвечать на подобные вопросы.

«Политические фантазии — не мой профиль. Видно, что это цирк. На фоне повышения цен и уменьшения зарплат — народ развлекают. Народу нужны хлеб и зрелища. Хлеба нет, дают зрелища», — отметил один из опрошенных.