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Рада назначила новым омбудсменом Украины Людмилу Денисову
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Рада назначила новым омбудсменом Украины Людмилу Денисову 

ТАСС 21 час назад
КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Верховная рада назначила Людмилу Денисову на должность уполномоченного парламента по правам человека. За соответствующее постановление проголосовали в четверг 280 депутатов, при минимально необходимых 226.
Денисова является депутатом Рады, членом фракции «Народный фронт» бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. С 18 декабря 2007 года по 18 марта 2010 года возглавляла министерство труда и социальной политики в правительстве Юлии Тимошенко, а с 27 февраля по 2 декабря 2014 года занимала должность министра социальной политики в правительстве Яценюка.
Начиная с 4 декабря 2014 года, руководила комитетом по вопросам социальной политики и пенсионеров Верховной рады.
Ряд депутатов парламента выступали против кандидатуры Денисовой, подчеркивая, что эту должность должно занимать лицо, не состоящее в какой-либо партии.
Предыдущим омбудсменом Украины, начиная с 24 апреля 2012 года, была Валерия Лутковская. Ее кандидатура была выдвинута парламентским большинством во главе с Партией регионов. Пятилетняя каденция пребывания на этой должности завершилась у Лутковской в апреле 2017 года. Поскольку парламент Украины не назначал нового омбудсмена, она оставалась уполномоченным Верховной рады еще почти год.
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