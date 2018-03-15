Рада назначила новым омбудсменом Украины Людмилу Денисову

КИЕВ, 15 марта. / ТАСС /. Верховная рада назначила Людмилу Денисову на должность уполномоченного парламента по правам человека. За соответствующее постановление проголосовали в четверг 280 депутатов, при минимально необходимых 226.

Денисова является депутатом Рады, членом фракции «Народный фронт» бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка . С 18 декабря 2007 года по 18 марта 2010 года возглавляла министерство труда и социальной политики в правительстве Юлии Тимошенко , а с 27 февраля по 2 декабря 2014 года занимала должность министра социальной политики в правительстве Яценюка.

Начиная с 4 декабря 2014 года, руководила комитетом по вопросам социальной политики и пенсионеров Верховной рады.

Ряд депутатов парламента выступали против кандидатуры Денисовой, подчеркивая, что эту должность должно занимать лицо, не состоящее в какой-либо партии.