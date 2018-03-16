Уроженка Архангельска стала уполномоченной по правам человека Украины

По сообщениям СМИ Денисова в новой должности намерена заняться пленными, которым Украина уделяет недостаточное внимание. Новый омбудсмен пообещала способствовать развитию в стране центров бесплатной правовой помощи и выступила за проведение полномасштабной судебной реформы.

Известно, что Людмила Денисова на протяжении 10 лет работала в Архангельском областном суде. Ранее она занимала должность министра труда и социальной политики, являлась депутатом Верховной Рады.