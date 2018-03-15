Савченко рассказала, что имеет право носить оружие

Представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко ранее заявила, что в четверг депутаты вывели Савчекно из зала заседаний парламента из-за «признаков угрозы», а СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады — ред.) после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить… Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов — ред.) в глазах", — приводит слова Савченко интернет-издание LB.ua.

В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата, передает издание.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в четверг заявил о «неопровержимых доказательствах» того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Сама Савченко несколько дней находилась за границей, а в четверг была на допросе в СБ Украины как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве. После допроса она пришла на работу в Раду.