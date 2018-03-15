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Представители украинского аграрного бизнеса заблокировали главные автодороги на Украине
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Представители украинского аграрного бизнеса заблокировали главные автодороги на Украине 

RT на русском 22 часа назад
Общественная организация «Всеукраинский аграрный совет» заявила, что представители украинского аграрного бизнеса заблокировали главные автодороги в девяти областях страны. Об этом сообщается на странице организации в Facebook. Отмечается, что причиной акции стало несогласие аграриев с налоговой политикой государства. «С 10:30 по 11:30 дороги будут заблокированы в 9 областях: Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Полтавской», — указывается в заявлении.
Уточняется, что представители аграрного бизнеса угрожают увеличить масштабы и географию протестов, если власти не согласятся возместить им финансовые потери.
Ранее стало известно, что польские компании, связанные с аграрным бизнесом, задумались над тем, чтобы применить защитные меры в торговле с Украиной в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
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