Представители украинского аграрного бизнеса заблокировали главные автодороги на Украине

Общественная организация «Всеукраинский аграрный совет» заявила, что представители украинского аграрного бизнеса заблокировали главные автодороги в девяти областях страны. Об этом сообщается на странице организации в Facebook. Отмечается, что причиной акции стало несогласие аграриев с налоговой политикой государства. «С 10:30 по 11:30 дороги будут заблокированы в 9 областях: Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Полтавской», — указывается в заявлении.

Уточняется, что представители аграрного бизнеса угрожают увеличить масштабы и географию протестов, если власти не согласятся возместить им финансовые потери.