«Минску-2» альтернативы нет: Лавров обозначил последствия для Украины, Франции и Германии

Лавров продублировал официальную позицию России

Заметим, что Сергей Викторович заявил, что Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить народные республики Донбасса отказаться от минских соглашений завершились успехом. Это говорит о том, что линия России по Донбассу не изменилась и заключается в том, что этот конфликт может быть урегулирован только на основе «Минска-2».

Кроме того, Лавров отметил, что Киев пытается использовать абсолютно негодные средства в отношении ДНР и ЛНР, включая физическую блокаду Донбасса, а также всевозможных агрессивных ультиматумов со своей стороны.

«Здесь нужно отметить, что ситуация с минскими соглашениями на сегодня не является катастрофичной, из-за чего для того, чтобы их сохранить и спасти, достаточно просто не позволять Украине раскачивать рамки данного договорного пакета, что здесь и собирается делать наша страна», — констатирует Коктыш.

В настоящий момент всем известно, что Киев проводит целенаправленную политику, направленную на саботаж минских соглашений и их постепенную денонсацию путем их перманентного невыполнения.

Денонсация «Минска-2» поставит в тупик Германию и Францию

Германии. Публично объявить о своих намерениях Украина не может по той причине, что к этим соглашения привязано не только мирное урегулирование в Донбассе, но и большинство западных санкций, поэтому отказ Киева от «Минска-2» сразу поставит в тупик антироссийскую линию наших западных партнеров, причем в первую очередь — Франции

Именно из-за этого Украина и пытается воздействовать на Донбасс с помощью различных мер, включая и его транспортную блокаду, а также принятие государственных законов, носящих откровенно агрессивный характер.

«Также здесь нужно не позволять Киеву нарушать минские соглашения — например, из последних таких попыток украинской стороны на эту тему можно назвать принятие так называемого закона о реинтеграции Донбасса», — заключает Коктыш.

По словам Кирилла Евгеньевича, для сохранения status quo в рамках конфликта в Донбассе существует очень большое число международно-правовых инструментов, которые Россия может задействовать для обеспечения своей политики по данной ситуации на юго-востоке Украины, которая продолжается уже четыре года.

Россия должна здесь воздействовать на Францию и Германию

«Докуче, если брать дипломатический уровень, то России достаточно не дать так называемым западным партнерам как-то отказаться от Минска-2. Кстати говоря, Лавров об этом говорил еще тогда, когда эти соглашения появились, что Германия и Франция не должны пытаться отказаться от этого договорного пакета», — резюмирует Коктыш.

Соответственно, главной целью России по «Минску-2» является стремление не дать Германии и Франции возможности спрыгнуть с этого договорного пакета, поскольку стремление к этому давно прослеживается на Западе.

«В этом вопросе нельзя забывать про то, что гарантами «Минска-2» с западной стороны являются Германия и Франция, которые подписали данные соглашения, как государства-гаранты. И мы должны постоянно напоминать Парижу и Берлину, что нарушение или, тем более, денонсация «Минска-2» станет ударом и по ним», — констатирует Коктыш.

Мы здесь должны напоминать нашим западным партнерам, что отказ от минских соглашений станет ударом по их политическому имиджу. Более того, это приведет к тому, что Франция и Германия больше не смогут выступать в качестве стран, способных обеспечить политический мир в Европе, а ведь Париж и Берлин претендуют именно на это.

Украина пытается отказаться от минских соглашений

«Это предсказуемое заявление, а в самих словах Лаврова нет какой-либо новости. При этом, если рассматривать его скрытый смысл, т.е. зачем это заявление было произнесено, и есть ли здесь дополнительные обстоятельства, которые вынудили нашего министра затронуть эту тему, то пока здесь сложно что-то назвать», — заключает Затулин.

Константин Федорович отметил, что в рамках минских соглашения не прекращаются всевозможные спекуляции — о том, как их нужно понимать и какой смысл в них необходимо вкладывать, что хорошо видно по действиям Украины.

«В связи с этим, Лавров, наверное, и сделал это заявление, особенно учитывая принятый недавно на Украине закон об оккупации Донбасса, который по недоразумению или по злому умыслу официально называется законом о реинтеграции Донбасса. Вот, собственно, и вся история здесь на сегодняшний день», — резюмирует Затулин.

И действительно, новый украинский закон о реинтеграции Донбасса многие воспринимали в качестве выхода Украины из минских соглашений, хотя бы потому, что он никак не ссылается на базовый документ, подписанный в феврале 2015 года.

Поэтому все эти действия Украины имеют прозрачный смысл, а Россия продолжит всему этому противодействовать.