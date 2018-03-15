«Минску-2» альтернативы нет: Лавров обозначил последствия для Украины, Франции и Германии 

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по позиции Москвы по минским соглашениям не вызывает удивления — считает член ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
Лавров продублировал официальную позицию России
Заметим, что Сергей Викторович заявил, что Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить народные республики Донбасса отказаться от минских соглашений завершились успехом. Это говорит о том, что линия России по Донбассу не изменилась и заключается в том, что этот конфликт может быть урегулирован только на основе «Минска-2».
Кроме того, Лавров отметил, что Киев пытается использовать абсолютно негодные средства в отношении ДНР и ЛНР, включая физическую блокаду Донбасса, а также всевозможных агрессивных ультиматумов со своей стороны.
«Здесь нужно отметить, что ситуация с минскими соглашениями на сегодня не является катастрофичной, из-за чего для того, чтобы их сохранить и спасти, достаточно просто не позволять Украине раскачивать рамки данного договорного пакета, что здесь и собирается делать наша страна», — констатирует Коктыш.
В настоящий момент всем известно, что Киев проводит целенаправленную политику, направленную на саботаж минских соглашений и их постепенную денонсацию путем их перманентного невыполнения.
Денонсация «Минска-2» поставит в тупик Германию и Францию
Публично объявить о своих намерениях Украина не может по той причине, что к этим соглашения привязано не только мирное урегулирование в Донбассе, но и большинство западных санкций, поэтому отказ Киева от «Минска-2» сразу поставит в тупик антироссийскую линию наших западных партнеров, причем в первую очередь — Франции и Германии.
Именно из-за этого Украина и пытается воздействовать на Донбасс с помощью различных мер, включая и его транспортную блокаду, а также принятие государственных законов, носящих откровенно агрессивный характер.
«Также здесь нужно не позволять Киеву нарушать минские соглашения — например, из последних таких попыток украинской стороны на эту тему можно назвать принятие так называемого закона о реинтеграции Донбасса», — заключает Коктыш.
По словам Кирилла Евгеньевича, для сохранения status quo в рамках конфликта в Донбассе существует очень большое число международно-правовых инструментов, которые Россия может задействовать для обеспечения своей политики по данной ситуации на юго-востоке Украины, которая продолжается уже четыре года.
Россия должна здесь воздействовать на Францию и Германию
«Докуче, если брать дипломатический уровень, то России достаточно не дать так называемым западным партнерам как-то отказаться от Минска-2. Кстати говоря, Лавров об этом говорил еще тогда, когда эти соглашения появились, что Германия и Франция не должны пытаться отказаться от этого договорного пакета», — резюмирует Коктыш.
Соответственно, главной целью России по «Минску-2» является стремление не дать Германии и Франции возможности спрыгнуть с этого договорного пакета, поскольку стремление к этому давно прослеживается на Западе.
«В этом вопросе нельзя забывать про то, что гарантами «Минска-2» с западной стороны являются Германия и Франция, которые подписали данные соглашения, как государства-гаранты. И мы должны постоянно напоминать Парижу и Берлину, что нарушение или, тем более, денонсация «Минска-2» станет ударом и по ним», — констатирует Коктыш.
Мы здесь должны напоминать нашим западным партнерам, что отказ от минских соглашений станет ударом по их политическому имиджу. Более того, это приведет к тому, что Франция и Германия больше не смогут выступать в качестве стран, способных обеспечить политический мир в Европе, а ведь Париж и Берлин претендуют именно на это.
Украина пытается отказаться от минских соглашений
Заместитель председателя Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что в этом заявлении Лаврова нет ничего нового, и здесь российский министр повторил и без этого хорошо известную внешнеполитическую линию России.
«Это предсказуемое заявление, а в самих словах Лаврова нет какой-либо новости. При этом, если рассматривать его скрытый смысл, т.е. зачем это заявление было произнесено, и есть ли здесь дополнительные обстоятельства, которые вынудили нашего министра затронуть эту тему, то пока здесь сложно что-то назвать», — заключает Затулин.
Константин Федорович отметил, что в рамках минских соглашения не прекращаются всевозможные спекуляции — о том, как их нужно понимать и какой смысл в них необходимо вкладывать, что хорошо видно по действиям Украины.
«В связи с этим, Лавров, наверное, и сделал это заявление, особенно учитывая принятый недавно на Украине закон об оккупации Донбасса, который по недоразумению или по злому умыслу официально называется законом о реинтеграции Донбасса. Вот, собственно, и вся история здесь на сегодняшний день», — резюмирует Затулин.
И действительно, новый украинский закон о реинтеграции Донбасса многие воспринимали в качестве выхода Украины из минских соглашений, хотя бы потому, что он никак не ссылается на базовый документ, подписанный в феврале 2015 года.
Поэтому все эти действия Украины имеют прозрачный смысл, а Россия продолжит всему этому противодействовать.