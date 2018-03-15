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Зябко: На Украину надвигается арктический буран
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Зябко: На Украину надвигается арктический буран 

Украина.ру 22 часа назад
Фото: Украина.ру
О похолодании предупреждает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, погода не будет радовать граждан Украины с 17 по 19 марта из-за арктических циклонов.
17 марта ожидаются мощные снегопады (в центральных и Харьковской областях еще и с дождем), метели, гололедица и налипание мокрого снега.
18 марта западные, центральные и Одесскую области ждут метели, а юго-восточную часть страны — мокрый снег с дождями и гололедицей.
19 марта снег и метели будут бушевать в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Отмечается, что за эти 3 дня по всей Украине температура воздуха будет колебаться от +10 до —16°. Ожидаются и сильные порывы ветра — от 15 до 22 м/с.
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