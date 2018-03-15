Зябко: На Украину надвигается арктический буран

О похолодании предупреждает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода не будет радовать граждан Украины с 17 по 19 марта из-за арктических циклонов.

17 марта ожидаются мощные снегопады (в центральных и Харьковской областях еще и с дождем), метели, гололедица и налипание мокрого снега.

18 марта западные, центральные и Одесскую области ждут метели, а юго-восточную часть страны — мокрый снег с дождями и гололедицей.

19 марта снег и метели будут бушевать в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Отмечается, что за эти 3 дня по всей Украине температура воздуха будет колебаться от +10 до —16°. Ожидаются и сильные порывы ветра — от 15 до 22 м/с.