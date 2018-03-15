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В Киеве переименовали 200 улиц и теперь готовы к компромиссу
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В Киеве переименовали 200 улиц и теперь готовы к компромиссу 

Украина.ру 22 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в интервью «Украинским новостям».
«Киевский городской совет за последние три года переименовал около 200 улиц, в том числе 162 — в рамках декоммунизации. Это процесс, который проходит по всей стране. При этом я могу понять возмущение некоторых киевлян, поскольку не все поддерживают массовые переименования. Для снятия социального напряжения нужно искать компромисс. Им может стать мораторий на переименование улиц сроком на 7 лет. Тем более, что в Киеве процесс декоммунизации практически завершен», — заявил Прокопив.
По его словам, данный мораторий будет касаться только переименований улиц в рамках «декоммунизации», а не в случае переименования улиц в честь Героя Украины.
«Нужно понимать, что Киевсовет не принимает решение, какие названия будут носить улицы, площади или парки. Этот вопрос решают граждане. Как я уже сказал, для нас важно объединить киевлян, а не рассорить. Поэтому для присвоения новых названий в честь героев, выдающихся украинцев у нас есть четкая процедура, с которой можно ознакомиться на веб-портале киевской власти», — подчеркнул Прокопив.
По его словам, если эта, либо другая петиция наберет необходимое количество голосов, то ее обязательно рассмотрят в установленном порядке.
Также Прокопив сообщил, что на сайте Киевсовета будет доступен полный перечень переименованных улиц с объяснениями новых названий.
В конце февраля на сайте петиций Киевсовета была зарегистрирована петиция о моратории на переименование киевских улиц, бульваров и площадей.
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