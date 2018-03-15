На Украине утверждают, что не имеют в своем распоряжении вещества «Новичок» 

Источник РИА Новости в Службе безопасности Украины подтвердил, что украинские учёные в советский период занимались исследованиями в области отравляющих веществ, но работа с привлечением специалистов из разных республик СССР была организована таким образом, что конечную цель разработки знал только заказчик.
«Украинские институты Национальной академии наук и Министерства промышленной политики участвовали в союзных разработках отравляющих веществ, но как соисполнители частей работы. При этом даже самим ученым не известно какой продукт или газ был в итоге. Это мог быть и «Новичок» и любой другой. Все эти вещества были уничтожены в 90-х годах. Образцов «Новичка» на Украине нет», — рассказал он.
Отсутствие на территории страны документации и образцов этого вещества в 2004 году подтвердила совместная комиссия Службы безопасности Украины, Академии наук и Министерства промышленности. Более того, по словам источника, на Украине полностью ликвидирована производственная и опытно-конструкторская база для создания химического оружия или подобных отравляющих веществ.
Учёный секретарь секции химических и биологических наук НАН Украины Оксана Дзюба подчеркнула, что местные учёные физически не могут вести разработки нервно-паралитического вещества класса «Новичок», поскольку страна присоединилась к Конвенции о запрете химического, бактериологического и биологического оружия, к тому же в Академии наук Украины такой тематики нет на протяжении многих лет.
«НАН при контроле СБ Украины уничтожило практически все документы, а те научные отчеты, которые нельзя было уничтожить передали для уничтожения в РФ, так как Россия было основным заказчиком опытов. Доказательства передачи имеются в реестрах Государственной фельдъегерской службы (служба, занимающаяся перевозкой секретных документов — ред.)», — сообщил источник, уточнив, что, согласно минскому соглашению о совместной охране государственных секретов 1991 года, Украина не могла самостоятельно уничтожить некоторые документы.
Ранее бывший директор ФСБ РФ Николай Ковалев не исключил, что газ «Новичок» мог храниться на территории любой постсоветской республики, в том числе на Украине. По его словам, Киеву может быть выгодно раскручивание скандала вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.