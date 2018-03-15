На Украине утверждают, что не имеют в своем распоряжении вещества «Новичок»

Источник РИА Новости Службе безопасности Украины подтвердил, что украинские учёные в советский период занимались исследованиями в области отравляющих веществ, но работа с привлечением специалистов из разных республик СССР была организована таким образом, что конечную цель разработки знал только заказчик.

«Украинские институты Национальной академии наук и Министерства промышленной политики участвовали в союзных разработках отравляющих веществ, но как соисполнители частей работы. При этом даже самим ученым не известно какой продукт или газ был в итоге. Это мог быть и «Новичок» и любой другой. Все эти вещества были уничтожены в 90-х годах. Образцов «Новичка» на Украине нет», — рассказал он.

Отсутствие на территории страны документации и образцов этого вещества в 2004 году подтвердила совместная комиссия Службы безопасности Украины, Академии наук и Министерства промышленности . Более того, по словам источника, на Украине полностью ликвидирована производственная и опытно-конструкторская база для создания химического оружия или подобных отравляющих веществ.

Учёный секретарь секции химических и биологических наук НАН Украины Оксана Дзюба подчеркнула, что местные учёные физически не могут вести разработки нервно-паралитического вещества класса «Новичок», поскольку страна присоединилась к Конвенции о запрете химического, бактериологического и биологического оружия, к тому же в Академии наук Украины такой тематики нет на протяжении многих лет.