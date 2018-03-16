Корнилов: украинским властям боком выйдет объявление Савченко «героиней»

«Там обе стороны дошли уже до откровенно маразматических заявлений. Если Савченко якобы собиралась минометом взрывать купол здания парламента, а затем добивать коллег из автоматов, то не удивлюсь, что она обвинит Луценко в намерении давить танками членов Кабмина и распинать на кресте главу Нацбанка. С них станется», — сказал политолог в интервью «СП».

По его словам, украинским властям боком выйдет объявление Савченко «героиней».

«Представляете, как теперь многие из тех, кто кричал «Свободу Наде!», жалеют, что вообще упоминал ее имя. И, кстати, обратите внимание на упорное молчание по ее поводу со стороны многочисленных западных правоохранителей и политиков, которые добивались ее освобождения два года назад. Куда ж делись все их воодушевленные слова об этой «героине»?», — задается вопросом Корнилов.

Он также пояснил, что с первых дней после того, как Савченко приземлилась в Борисполе , ее взяли в оборот политтехнологи и раскручивают из нее альтернативу президенту Украины Петру Порошенко , потому тот теперь и начал кампанию против нее.

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