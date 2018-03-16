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Украинским депутатам хотят запретить приносить оружие в здание парламента
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Украинским депутатам хотят запретить приносить оружие в здание парламента 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Законопроект, согласно которому депутаты, входящие в здание парламента Украины, будут сдавать оружие и взрывоопасные предметы, подготовлен в Верховной раде, сообщил в пятницу первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Владимир Арешонков.
Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием.
По словам Арешонкова, единственным вариантом избежать случаев, когда депутаты приходят в зал парламента с оружием, является внесение изменений в регламент. Соответствующий законопроект уже подготовлен, и комитет как можно быстрее будет его дорабатывать.
"Мы хотим изменить правила проверки народных депутатов, которые входят (в помещение парламента — ред.). Если при прохождении через металлодетектор будут выявлены металлические предметы, народный депутат должен будет их сразу же сдать. То есть, у нас есть возможность положить их в специальные шкафы в виде сейфов и, соответственно, внутрь парламента уже заходить без предметов, которые могут быть взрывоопасными, или оружием", — цитирует Арешонкова издание "Укринформ".
Он не исключает, что рассмотрение нового законопроекта в парламенте возможно к лету этого года.
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