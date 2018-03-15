Ещё
СМИ: Савченко пронесла в Верховную Раду гранаты и пистолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Савченко пронесла в Верховную Раду гранаты и пистолет 

Российская Газета 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутата Верховной Рады Надежду Савченко вывели из зала заседаний, поскольку она представляла «угрозу», сообщает газета «Украинская правда».
"Савченко вывели из зала, возникла определенные угроза для окружающих", — отметила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Некоторые СМИ утверждали, что Савченко пришла в парламент с гранатами и пистолетом. Однако парламентарий отвергла эти слухи. «Как офицер я имею право носить наградное оружие», — прокомментировала она ситуацию.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании парламента. По его словам, следствие располагает по этому поводу «неопровержимыми доказательствами». В этой связи в Раду были внесены представление о привлечении ее к уголовной ответственности, задержании и аресте. Депутат также была исключена из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Сама Савченко несколько дней находилась за границей, а в четверг была на допросе в СБУ как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве. После допроса она пришла на работу в Раду.
Ранее Надежда Савченко на брифинге с журналистами обвинила западные страны в организации «майдана» в Киеве, а также в непосредственном участии в преступлениях против народа украинских политиков Андрея Парубия и Сергея Пашинского.
Российская Газета: последние новости
Савченко попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" На Украине в документах может появиться "третий пол" Савченко готова отдать Порошенко звезду героя Украины
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму235
Мясорубка в Гудаури40
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России202
Третья мировая война наступила для Климкина117
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение