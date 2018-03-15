Евгений Мураев: Савченко готовят участь Ефремова 

«Если бы Савченко была в чем-то виновата, она бы не вернулась на Украину», — сказал депутат Евгений Мураев журналистам NewsOne. Депутат привел доказательства того, что власть применяет абсолютно неправовые методы.
Обвинения, которые сейчас выдвигает Генеральная прокуратура и СБУ против Надежды Савченко, говорят о том, что за ней велась слежка. Что является вопиющим нарушением закона о статусе народного депутата и Конституции. То есть, правоохранительные органы, которые должны следить за соблюдением законности в стране, сами же ее нарушают — такого мнения придерживается Мураев.
«Те записи разговоров, которые предъявил генпрокурор Юрий Луценко в зале парламента, не могут служить доказательствами в суде. Это очередной политический пиар. Никакой юридической перспективы посадить ее на нары, как говорил прокурор, нет, так же как и в случае с Михаилом Саакашвили», — сказал депутат.
По мнению Мураева, власти попытаются ее изолировать до окончания судебного процесса, как они сделали это с Александром Ефремовым, держа его уже больше года в СИЗО. При этом, доказательная база отсутствует, а факты против политика подтасованы.
«Но, тем не менее, власть процедурно затягивает процесс рассмотрения дела в суде. Савченко, скорее всего, пытаются уготовить ту же участь и бросить еще и тень на тех политиков, которые не угодны», — резюмировал депутат.