Ещё
Евгений Мураев: Савченко готовят участь Ефремова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евгений Мураев: Савченко готовят участь Ефремова 

Украина.ру 23 часа назад
Фото: Украина.ру
«Если бы Савченко была в чем-то виновата, она бы не вернулась на Украину», — сказал депутат Евгений Мураев журналистам NewsOne. Депутат привел доказательства того, что власть применяет абсолютно неправовые методы.
Обвинения, которые сейчас выдвигает Генеральная прокуратура и СБУ против Надежды Савченко, говорят о том, что за ней велась слежка. Что является вопиющим нарушением закона о статусе народного депутата и Конституции. То есть, правоохранительные органы, которые должны следить за соблюдением законности в стране, сами же ее нарушают — такого мнения придерживается Мураев.
«Те записи разговоров, которые предъявил генпрокурор Юрий Луценко в зале парламента, не могут служить доказательствами в суде. Это очередной политический пиар. Никакой юридической перспективы посадить ее на нары, как говорил прокурор, нет, так же как и в случае с Михаилом Саакашвили», — сказал депутат.
По мнению Мураева, власти попытаются ее изолировать до окончания судебного процесса, как они сделали это с Александром Ефремовым, держа его уже больше года в СИЗО. При этом, доказательная база отсутствует, а факты против политика подтасованы.
«Но, тем не менее, власть процедурно затягивает процесс рассмотрения дела в суде. Савченко, скорее всего, пытаются уготовить ту же участь и бросить еще и тень на тех политиков, которые не угодны», — резюмировал депутат.
Украина.ру: последние новости
Наезд: Крымские татары припугнули Порошенко ультиматумом Погребинский: Денонсация «Большого договора» не закончится войной Районы Крыма и ДНР стали побратимами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму240
Мясорубка в Гудаури40
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России202
Третья мировая война наступила для Климкина121
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение