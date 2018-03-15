Ещё
Савченко заявила, что Евромайдан произошел при поддержке Запада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко заявила, что Евромайдан произошел при поддержке Запада 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что «оранжевая революция» в 2004 году и «евромайдан» в 2013-2014 годах проходили при поддержке Запада.
"Преступления власти начались задолго, которые она провоцировала и создавала. И «оранжевая революция», и революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", — сказала Савченков четверг журналистам.
Она добавила, что после «евромайдана» «жизнь людей не улучшилась».
Так называемый «первый майдан», который еще называют «оранжевой революцией», развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Виктора Ющенко, тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.
В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и «коктейли Молотова», стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
РИА Новости: последние новости
Порошенко поставили ультиматум по Крыму Гройсман заявил о ликвидировании сотрудничества с Россией Савченко внесли в базу данных "Миротворца"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму243
Мясорубка в Гудаури40
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России203
Третья мировая война наступила для Климкина122
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение