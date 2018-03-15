Савченко заявила, что Евромайдан произошел при поддержке Запада

"Преступления власти начались задолго, которые она провоцировала и создавала. И «оранжевая революция», и революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ , они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", — сказала Савченков четверг журналистам.

Она добавила, что после «евромайдана» «жизнь людей не улучшилась».

Так называемый «первый майдан», который еще называют «оранжевой революцией», развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Виктора Ющенко , тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.