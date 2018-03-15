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Киевская телеведущая показала найденные на крыше «ботинки Саакашвили»
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Киевская телеведущая показала найденные на крыше «ботинки Саакашвили» 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинская телеведущая Светлана Вольнова сообщила, что нашла ботинки экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые тот потерял во время побега от полиции.
По ее словам, она внимательно рассмотрела довольно дорогие лоферы и сделала вывод о том, что «хозяин в роскоши не купался, хотя явно рассчитывал на большой куш в будущем».
Удлиненный носок, по мнению Вольновой, говорит о «непомерном тщеславии и жажде признания», а также стремлению покорять женские сердца. Перекос в сторону наружного края подмётки свидетельствует о прямоте и решительности, но в то же время сбитые носки выдают неуверенность в собственных силах и боязнь начинаний.
Ведущая предложила подписчикам решить, что делать с находкой. Есть три варианта: отдать хозяину, который вряд ли появится в Киеве в ближайшее время, передать поклонникам или выбросить. Комментаторы предложили выставить обувь на аукционе.
В начале декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Политик пытался убежать от спецназа по крыше дома на улице Костельной, однако потерпел неудачу. Тем не менее, тогда сторонникам удалось отбить его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.
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