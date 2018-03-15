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Рада назначила Смолия главой Нацбанка Украины
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Рада назначила Смолия главой Нацбанка Украины 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: ТВ Центр
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Верховная рада по предложению президента назначила первого зампредседателя регулятора Якова Смолия главой Национального банка Украины.
Такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.
Ранее парламент уволил Валерию Гонтареву, занимавшую должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года и написавшую заявление об отставке еще 10 мая. Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, обвиняя ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого числа украинских банков. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.
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