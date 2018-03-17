Гройсман не усомнился в желании Савченко взорвать Верховную Раду

"То, что я слышал — я в это верю, — заявил Гройсман в эфире радио «Новое время» в ответ на вопрос о том, верит ли он в озвученную генпрокурором информацию о подготовке теракта Савченко. — И я считаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего".

Напомним, что одна из самых одиозных женщин-политиков Украины была задержана при попытке пронести оружие в здание Рады.

Сама Савченко опровергла обвинение в попытке организации нападения или переворота.

"Как офицер я имею право носить наградное оружие", — прокомментировала она ситуацию.