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Гройсман не усомнился в желании Савченко взорвать Верховную Раду
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Гройсман не усомнился в желании Савченко взорвать Верховную Раду 

Российская Газета 17 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Глава правительства Украины Владимир Гройсман согласен с обвинениями генпрокурора страны в адрес депутаты Верховной Рады Надежды Савченко, передает РИА Новости. Напомним, что тот подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента и уже внес в Раду представление на привлечение ее к уголовной ответственности.
"То, что я слышал — я в это верю, — заявил Гройсман в эфире радио «Новое время» в ответ на вопрос о том, верит ли он в озвученную генпрокурором информацию о подготовке теракта Савченко. — И я считаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего".
Напомним, что одна из самых одиозных женщин-политиков Украины была задержана при попытке пронести оружие в здание Рады.
Сама Савченко опровергла обвинение в попытке организации нападения или переворота.
"Как офицер я имею право носить наградное оружие", — прокомментировала она ситуацию.
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