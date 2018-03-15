Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта

«У следствия есть неопровержимые доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь в зале Верховной Рады , минометами обрушив купол, и добивая народных депутатов автоматами», — заявил Луценко с парламентской трибуны.

По словам Луценко, в самое ближайшее время в парламент будет внесено представление на снятие с героя Украины Савченко депутатской неприкосновенности, а также на ее последующий арест.

Между тем сама Савченко 15 марта вернулась в Киев из заграничной командировки и сделала ряд резонансных заявлений перед журналистами. В частности, она заявила, что лично видела как нынешний спикер парламента Андрей Парубий заводил снайперов в здание гостиницы «Украина», откуда велся огонь по протестующим в феврале 2014 года, а также обвинила Луценко в сокрытии этих преступлений.

"Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", — заявила она на импровизированном брифинге у дверей Верховной Рады.

Более того, Савченко не отрицала, что мысль о смене власти посещает ее так же, как и большинство граждан страны.

"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал майдан? Кто не думал взорвать Банковую (администрация президента Украины — Прим. «РГ») или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда такая мысль является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98 процентов украинцев помогли бы Рубану разгружать оружие", — сказала Савченко.