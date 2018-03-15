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На Украине отменили вызов врача на дом
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На Украине отменили вызов врача на дом 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Минздрав Украины в рамках реформы объявил переход на новую модель медицинского обслуживания населения, которая предусматривает отмену практики вызова врача на дом и диспансеризации украинцев.
«Отменяется «книга записи вызовов врачей на дом». Врач не будет обязан отчитываться о посещении всех пациентов, позвонивших в регистратуру. Пациент и врач смогут получить доступ друг к другу по телефону», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы минздрава Украины.
Это объясняется тем, что «время врача является ценным и ограниченным общественным ресурсом», а каждый пациент должен понимать, что во время обслуживания одного пациента на дому врач «не помогает по меньшей мере трем другим пациентам».
«Пациент и врач будут вместе принимать решение о необходимости визита домой», — отмечает ведомство.
Украинский минздрав ссылается на опыт европейских стран. Утверждается, что именно возможность общения с медработником по телефону «больше всего ценится пациентами».
Также отменяется диспансеризация населения, так как она «не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения».
«Более того, чрезмерные радиологические обследования являются опасными для пациентов, а значительное количество диагностических обследований и лабораторных исследований приводит к накоплению ложных результатов и дальнейшего ненужного лечения», — заявили в минздраве Украины.
Кроме того, отменяются формы первичной учетной документации и медицинские карты школьников и студентов. Так, карты не будут нужны для поступления в школу или детсад. Украинское министерство отмечает, что состав скринингов для детей будет приведен «до научно обоснованного уровня и традиционного для цивилизованных стран объема».
С апреля также вступает в силу первый этап медицинской реформы, по которому украинцы должны массово заключать договоры с выбранными семейными врачами.
«Обновленное первичное звено сможет решать большинство проблем пациентов, ведь, согласно данным ВОЗ, около 80% обращений пациентов можно решить именно на приеме у семейного врача», — отметили в минздраве Украины.
Между тем, ситуация в здравоохранении Украины плачевна. Так, в январе там фиксировалась вспышка гепатита А, ученые также предсказали резкий скачок заболеваемости ВИЧ в этой стране, а в конце января впервые за 10 лет на Украине была впервые за десяток лет зафиксирована дифтерия.
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