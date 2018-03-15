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Поляка выдворили из Украины за то, что он публично сжёг националистический герб страны
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Поляка выдворили из Украины за то, что он публично сжёг националистический герб страны 

Вести Калининград 15 марта 2018
Фото: Вести Калининград
19-летнего гражданина Польши выдворили из Украины за публичное осквернение герба страны. Об этом сообщается на сайте «Польского культурного центра» в Калининграде.
Инцидент произошёл в заведении общественного питания в Тернополе на западной Украине. Сообщается, что поляк снял со стены герб, который уже несколько десятков лет является символом украинского национализма, а затем сжёг его в камине. В службы безопасности заявили, что данный поступок унижает национальное достоинство украинцев и разжигает ненависть на национальной почве.
Отмечается также, что 19-летний гражданин Польши является студентом одного тернопольских вузов. Молодому человеку дали 3-летний запрет на въезд на Украину.
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