Поляка выдворили из Украины за то, что он публично сжёг националистический герб страны

19-летнего гражданина Польши выдворили из Украины за публичное осквернение герба страны. Об этом сообщается на сайте «Польского культурного центра» в Калининграде. Инцидент произошёл в заведении общественного питания в Тернополе на западной Украине. Сообщается, что поляк снял со стены герб, который уже несколько десятков лет является символом украинского национализма, а затем сжёг его в камине. В службы безопасности заявили, что данный поступок унижает национальное достоинство украинцев и разжигает ненависть на национальной почве. Отмечается также, что 19-летний гражданин Польши является студентом одного тернопольских вузов. Молодому человеку дали 3-летний запрет на въезд на Украину.