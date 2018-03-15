В Киеве эвакуируют посетителей ТЦ

В Киеве эвакуируют посетителей торгового центра

Полиция эвакуирует посетителей торгового центра в украинской столице из-за сообщения о минировании здания, сообщила в четверг пресс-служба полиции Киева.

По данным пресс-службы, в полицию поступило сообщение, что "в помещении торгово-развлекательного заведения на улице Белорусской Шевченковского района Киева заложена взрывчатка".