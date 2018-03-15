В Киеве эвакуируют посетителей ТЦ

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В Киеве эвакуируют посетителей торгового центра 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Полиция эвакуирует посетителей торгового центра в украинской столице из-за сообщения о минировании здания, сообщила в четверг пресс-служба полиции Киева.
По данным пресс-службы, в полицию поступило сообщение, что "в помещении торгово-развлекательного заведения на улице Белорусской Шевченковского района Киева заложена взрывчатка".
На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.
"Правоохранители проводят эвакуацию и тщательно осматривают здание", — говорится в сообщении.
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