Работу больниц и поликлиник оценят по их сайтам

России работу больниц и поликлиник будут оценивать по их сайтам, по тому, насколько легко записаться к врачу и доброжелателен медперсонал. Минздрав РФ подготовил проект новых общих критериев независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, пишет "Российская газета"

Министерство предлагает оценивать комфортность и удобство по таким критериям, как открытость и доступность информации о медорганизации. Это что касается сайта, того, насколько он информативен.

Следом идет вместе с доступностью записи к врачам в поликлинике еще и то, долго ли приходится ждать приема, насколько чисто в медучреждении, есть ли где посидеть, а в стационаре — есть ли необходимые лекарства и хорошо ли там кормят. Среди критериев также доброжелательность и вежливость медперсонала, удовлетворенность условиями оказания услуг (в том числе подсчитывается количество пациентов, готовых порекомендовать это медучреждение своим знакомым). В обновленные критерии отдельным разделом включена и оценка комфортности посещения медучреждений людьми с ограниченными возможностями.

Оценивать работу врачей и медучреждений начали с 2014 года. Как сообщает Минздрав, сегодня такой независимой оценкой охвачено 100% медучреждений, оказывающих услуги в рамках ОМС. Но пока оценка проводится по довольно сложным формулам. Предполагается сделать ее общей для всех типов медучреждений и более понятной. Добиваться этого будут с помощью балльной системы. За каждый критерий — определенное число баллов.

Принимать участие в независимой оценке могут и пациенты. На сайтах больниц и поликлиник должен быть отдельный раздел «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями». Однако, как признают эксперты, информированность пациентов о том, что они могут оставить свой отзыв о работе медучреждения, крайне низкая.

Между тем, отмечают эксперты, чем больше общедоступных оценок, тем эффективнее будет работать медицина.

Кстати, пишет «РГ», с 1 апреля по 31 декабря 2018 года выразить свое мнение о работе медицинской организации можно будет через личный кабинет пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.