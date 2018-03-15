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В Себеже уничтожили около 10 тонн польских яблок и украинских огурцов
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В Себеже уничтожили около 10 тонн польских яблок и украинских огурцов 

АиФ Северо-запад 15 марта 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Партия санкционной продукции задержана в Себежском районе, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Более 6 тонн свежих яблок, происхождением из Польши и более 3 тонн огурцов — из Украины были задержаны должностными лицами Управления в рамках проведенных совместных с правоохранительными органами мероприятий по недопущению ввоза в РФ запрещенных товаров.
Санкционную продукцию уничтожили механическим способом на местном полигоне твердых коммунальных отходов.
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