В Себеже уничтожили около 10 тонн польских яблок и украинских огурцов

Партия санкционной продукции задержана в Себежском районе, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Более 6 тонн свежих яблок, происхождением из Польши и более 3 тонн огурцов — из Украины были задержаны должностными лицами Управления в рамках проведенных совместных с правоохранительными органами мероприятий по недопущению ввоза в РФ запрещенных товаров. Санкционную продукцию уничтожили механическим способом на местном полигоне твердых коммунальных отходов.