Ещё
В ЛНР заявили о готовности развести силы у Станицы Луганской 18 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР заявили о готовности развести силы у Станицы Луганской 18 марта 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова в «зеркальном» порядке к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Накануне участники контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 18 марта.
"Представители Украины на вчерашней встрече в белорусской столице заявили о готовности 18 марта осуществить предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской… Мы же, в свою очередь, всегда готовы осуществить отведение сил и средств, но только в зеркальном порядке", — заявил Марочко.
РИА Новости: последние новости
Порошенко поставили ультиматум по Крыму Гройсман заявил о ликвидировании сотрудничества с Россией Савченко внесли в базу данных "Миротворца"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму243
Мясорубка в Гудаури40
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России203
Третья мировая война наступила для Климкина122
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение