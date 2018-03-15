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Фильм «Киборги» показали в американском Конгрессе
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Фильм «Киборги» показали в американском Конгрессе 

ИноСМИ 15 марта 2018
Фото: ИноСМИ
Фильм «Киборги», показывающий судьбы защитников Донецкого аэропорта, рассказывает не о войне, а о мире, который хочет построить украинская нация и жить по стандартам и ценностям цивилизованного человечества.
Именно за это они умирают на передовой гибридной войны, развязанной Россией, охарактеризовал свою ленту во время премьерного показа в американском Конгрессе режиссер Ахтем Сеитаблаев, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Конечно, я волнуюсь, как когда-то волновался перед премьерой фильма в Украине, потому что это первый показ в Соединенных Штатах Америки и в таком знаковом месте как Конгресс США», — отметил режиссер перед показом.
Более того, по его словам, 14 марта — это День украинского добровольца, что также является символичным и важным для премьеры этого фильма в США.
«Наша цель — рассказать о том, что там, в Украине, живут такие же люди, которые хотят таких же фундаментальных человеческих ценностей, к чему стремятся люди по всему миру — верховенства права, собственного достоинства, свободы, попытки построить такую страну, где будут мечтать жить наши дети», — рассказал Ахтем Сеитаблаев.
Он подчеркнул, что своей работой хотел рассказать о том, что мир сейчас является свидетелем «рождения новой украинской нации».
По словам продюсера ленты «Киборги» Иванны Дядюры, западный зритель увидит в фильме, что события на Донбассе — это «цивилизационный выбор Украины», а не гражданская война по версии российской пропаганды.
«В этом фильме мы показали достаточно широкий социальный спектр современной Украины: здесь профессиональные военные, добровольцы, люди с высшим образованием, студенты, простые жители небольших городков. Они разные по специальности, они говорят на украинском и русском языках, они разного поколения, но их объединяет одно — они защищают свою страну от российского агрессора», — подчеркнула продюсер.
По её словам, сценарий, опробованный Россией в Грузии, сейчас в полной мере разыгрывается в Украине. «Нужно понимать, какой опасности сейчас это представляет для всего мира», — отметила Дядюра.
Лента «Киборги» будет представлена в других странах. Уже на этой неделе состоится её премьера в Гааге, в Варшаве, в Брюсселе.
В планах есть также показы в Канаде, странах Балтии, Германии и Австралии.
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