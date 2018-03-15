Что стоит за охотой на Савченко

«Дело Рубана» получило новый поворот. 12 марта генпрокурор пригласил на допрос Надежду Савченко , четко артикулировав, что повестка отправлена именно по делу о подготовке госпереворота. Сама Савченко в тот же день отбыла в Страсбург , пояснив, что «на сессию ПАСЕ». В этом не было бы ничего удивительного (оппозиционные нардепы ходят на допросы, как на работу, а к Савченко есть вопросы после поездки в Донецк ), если бы не информация ряда СМИ о «ключевой» роли Надежды — якобы около полугода назад она обсуждала с офицерами ГУР и Минобороны возможное свержение власти.

Будто бы был даже офицер, готовый за $2 млн двинуть части на Киев. Однако у информационной трансформации отважной летчицы в «террориста» могут быть свои задачи. «Вести» выяснили, что у власти может быть несколько сценариев по привлечению Савченко к избирательной кампании. Сценарий № 1: «Спойлер»

»Технология «спойлера" для Тимошенко (от англ. spoil — портить) была бы перспективной для Банковой. Поэтому Надежду в свое время технологически „погасили", заставив уйти из фракции, — в „Батькивщине" должна быть только одна звезда, — сказал „Вестям" политтехнолог Андрей Золотарев. — Но Савченко уже откровенно „топят", технология не сработает“. Информация возвращает Савченко в информполе: мобилизуя электорат, близкий к Петру Порошенко , а также делая ее иконой борьбы с президентом. Тактически, «на крючке» оказывается ряд политиков, которые общались с Савченко. Стратегически, удар наносится по Юлии Тимошенко , так как Савченко занимает ее нишу. Ее также можно привязать к самой Тимошенко. Признаки кампании уже появились: в соцсетях распространяются посылы о «Юлиной Наде», а экс-нардеп (кстати, от БЮТ) и политтехнолог АП Виктор Уколов едко отметил в «Фейсбуке», что Надежда Савченко «была № 1 списка „Батькивщины“.

По мнению Золотарева, по возвращении Савченко может произойти новый вброс оперативной информации против нее с попыткой снятия иммунитета (о подготовке представления заявил Юрий Луценко ).

Впрочем, нардеп продолжит деятельность даже из-за решетки.

“Да и подтверждений ее участия в переворотах пока нет, улик-то Василий Грицак нам не показал, — напомнил нам политолог Кирилл Молчанов. — Если АП попытается реализовать схему, то Савченко вкупе с Рубаном будут выглядеть такими себе „Робин Гудами" — простые люди будут им сочувствовать, а если у СБУ нет железобетонных фактов, они вовсе будут реабилитированы в глазах общества, что даже накинет им политических баллов“.

В этом случае технология зажигания „параллельной звезды“ работает, так как Савченко начинает топтаться по „национально-сознательному“ оппозиционному полю.

“Но электорат Савченко не пересекается с Тимошенко: Надежда — „украинист" и выступает за обособление, в отличие от евроинтегратора-Тимошенко. Еще больше отдалит их обвинение в работе Надежды на Кремль“, — заключил политолог Руслан Бортник. Сценарий № 2: Охота на кротов

По второй версии, „слив“ данных по Савченко задает направление политтехнологическому вектору перед выборами.

“Понятно, что Рубан-заговорщик — это смешно. Зато теперь, когда в деле появляется целая Савченко, да еще и с военным опытом и сомнительными связями (чего стоит кофе с сепаратистами), — тема „пятой колонны" усиливается, — считает Бортник. — Президенту перед выборами выгодно открывать этот „внутренний фронт" борьбы как с прямыми „агентами Кремля", так и с гуманитарной областью — а это тема языка, церкви и истории“.

Сегодня же прокуратура Крыма и управление „Т“ СБУ провели сразу 28 обысков.

“Пятая колонна шкварчит… добыты доказы причастности ряда лиц в сотрудничестве с антиукраинскими центрами в РФ и на оккупированных ею территориях“, — сообщил в „Фейсбуке“ Юрий Луценко.

»Я бы очень осторожно делал заявления на фоне ГПУ, — комментирует Молчанов. — Если дела, особенно по Рубану, развалятся, — последствия схлопывания пузыря будут громкими».

Но не исключено, что далекоидущими планами тут не пахнет.