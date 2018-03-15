Со Львовского бронетанкового завода исчезли миллионы гривен

Фигурантов дела подозревают в растрате более 28 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Сообщается, что дело касается махинаций с закупками деталей для бронетанковой техники на госпредприятии «Львовский бронетанковый завод». К аферам причастны директор завода и его заместитель. Открыто уголовное дело по ст 191 УК Украины.

«Установлено, что должностное лицо ВСУ в сговоре со служебными лицами ЛБТЗ… и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению, совершив растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн гривен», — говорится в сообщении.

Это далеко не первый случай масштабной коррупции в Вооруженных силах Украины . Ранее президент Петр Порошенко говорил, «никому не позволит обворовывать армию».

«Как Верховный главнокомандующий и как президент Украины я никому не позволю греть руки на поставках в ВСУ. Украинский народ отдает последнее», — такова была реакция главы государства на резонансные задержания. А пока украинцы продолжают платить «временно введенный» военный сбор и читать очередные сводки НАБУ.