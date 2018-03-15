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Со Львовского бронетанкового завода исчезли миллионы гривен
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Со Львовского бронетанкового завода исчезли миллионы гривен 

Украина.ру 15 марта 2018
Фото: Украина.ру
Фигурантов дела подозревают в растрате более 28 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Сообщается, что дело касается махинаций с закупками деталей для бронетанковой техники на госпредприятии «Львовский бронетанковый завод». К аферам причастны директор завода и его заместитель. Открыто уголовное дело по ст 191 УК Украины.
«Установлено, что должностное лицо ВСУ в сговоре со служебными лицами ЛБТЗ… и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению, совершив растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн гривен», — говорится в сообщении.
Это далеко не первый случай масштабной коррупции в Вооруженных силах Украины. Ранее президент Петр Порошенко говорил, «никому не позволит обворовывать армию».
«Как Верховный главнокомандующий и как президент Украины я никому не позволю греть руки на поставках в ВСУ. Украинский народ отдает последнее», — такова была реакция главы государства на резонансные задержания. А пока украинцы продолжают платить «временно введенный» военный сбор и читать очередные сводки НАБУ.
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