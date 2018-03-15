«Глупость — но что есть, то и имеем». Эксперт о ситуации с газом на Украине

Украина имеет достаточно газа для покрытия нужд населения в период ожидаемых холодов, идут стабильные поставки газа из Европы и в подземных хранилищах достаточно этого энергоресурса, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на запрос РИА Новости

"На сегодня для нужд населения "Нафтогаз" использует запасы газа из ПХГ, в которых находится 9 млрд кубов, что почти на 1 млрд кубов больше, чем в прошлом году, газ собственной добычи и импортирует газ из европейского направления. Газа из этих источников достаточно для покрытия нужд населения в период холодов. При этом "Нафтогаз" выступает за эффективное использование энергоносителей и благодарен украинцам за то, что они присоединились к инициативе "прикрути"", — говорится в сообщении компании. По прогнозу Гидрометцентра Украины, в ближайшее время в стране вновь ожидается похолодание, в выходные температура опустится до минус 11 градусов ночью. В понедельник прогнозируется минус 13 ночью.

"Нафтогаз" также снова подтвердил, что готов к работе без ограничений в период похолодания, и что поставки газа из Европы идут в стабильном режиме.

"Да, "Нафтогаз" готов к работе без ограничений в период похолодания в ближайшие дни. Надежные европейские компании поставляют газ в Украину во исполнение заключенных с ними контрактов", — говорится в сообщении.

"Было время, когда активно развивалась и работала промышленность Украины, и они покупали газ у России — сначала это было 70 млрд кубов газа в год, потом они приняли программу сокращения потребления газа и стали покупать у нас уже около 40 млрд кубов в год. Если же говорить о сегодняшней ситуации, то Украина сама добывает около 20 млрд кубов газа. Хватает этого или нет? Конечно, нет. Потому что значительный объем газа идет на потребление населения. Я думаю, 30 млрд кубов в год им газа надо. А откуда брать?", — сказал Геннадий Шмаль. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik выразил сомнение в подобном оптимистичном прогнозе.

"В последнее время, чтобы не брать газ у России, они (украинцы — ред.) получали его по другой схеме из Германии, через Словакию, брали определенное количество газа у Польши. Но цена этого газа, который они брали в той же Польше, раза в четыре больше, чем российского газа. Но какой же умный человек будет так поступать, я уж не говорю о политиках или экономистах? Но, тем не менее, тут политические вопросы часто превалируют над здравым смыслом, над любым экономическим расчетом. Это вообще глупость: имея возможность покупать газ рядом, в России, и столько, сколько надо, отказываться от этого — это, конечно, недальновидная политика. Но, как говорится, что есть, то и имеем", — заключил Геннадий Шмаль. Он отметил, что в последнее время Киев закупает газ у Европы по реверсу, однако там совсем другая ценовая категория.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. "Нафтогаз" на фоне похолодания экстренно нарастил импорт газа из стран ЕС