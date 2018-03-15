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Савченко рассказала, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году
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Савченко рассказала, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году 

Газета.Ru 15 марта 2018
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что видела, как нынешний спикер Рады Андрей Парубий в 2014 году во время «евромайдана» привел снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева, сообщает РИА «Новости».
По словам Савечнко, украинская власть преднамеренно блокирует расследование преступлений во время «майдана», так как многие ее представители причастны к противоправным действиям.
"Расстрелы на Майдане и то, что люди уже пятый год ждут расследования, никогда не будут расследованы… Лично я давала показания (на следствии), что (нынешний генпрокурор Украины Юрий) Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, обещал, что будет на Майдане оружие", -сказала Савченко.
По ее словам, она видела, как приезжал синий микроавтобус, из которого выходили люди с оружием.
"Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина». Эти люди, которые отдавали приказы, совершали преступления, которые несут на себе ответственность, всегда будут искать крайних", — сказала Савченко.
Ранее сообщалось, что Савченко вернулась на Украину из Мюнхена.
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