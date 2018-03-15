Ещё
Украинские атлеты с радостью приезжали бы на турниры в РФ, считает шорт-трекист Григорьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские атлеты с радостью приезжали бы на турниры в РФ, считает шорт-трекист Григорьев 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Украинские спортсмены с удовольствием выступали бы на международных соревнованиях на территории России, если бы им предоставили такую возможность. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по шорт-треку Владимир Григорьев.
В среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. В тексте документа говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.
"Каждый выбирает для себя сам. Государство свою позицию определило, что оно против России. Страна сказала, что спортсмены не будут выступать, а причем тут спортсмены? Они, я думаю, с удовольствием выступали бы", — сказал Григорьев.
Григорьев родился на Украине и выступал за украинскую команду на Олимпиадах 2002 и 2006 годов. За сборную России он начал выступать с 2007 года. «Я новости не смотрю, не общаюсь со своими знакомыми на Украине ни по каким таким темам, потому что ссоры никому не нужны», — подчеркнул он.
ТАСС: последние новости
Савченко заявила, что в Европе дала показания против Порошенко Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием Генпрокурор Украины намерен арестовать Савченко по обвинению в подготовке теракта в Раде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму237
Мясорубка в Гудаури40
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России202
Третья мировая война наступила для Климкина121
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение