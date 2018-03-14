Зачем на Украине «декоммунизируют» российские удобрения?

Стратегия на разрыв: «декоммунизация» на Украине добралась и до российских удобрений

Украина проводит последовательную антироссийскую политику Введение запрета на ввоз минеральных удобрений из России является логичным действием в рамках современной политики правительства Украины — считает заместитель декана ВШЭ Андрей Суздальцев.

Напомним, что украинский кабинет министров ввел запрет на удобрения из России, причем это эмбарго носит временный характер — до тех пор, пока Украина не примет программу диверсификации поставок данной продукции.

Это достаточно важное событие, учитывая, что Россия до 2014 года была главным поставщиков удобрений на Украину, причем доля нашей страны на украинском рынке составляла подавляющие 80-90 процентов.

Кроме того, это коррелируют с общей тенденцией во внешней торговле Украины, в рамках которой импорт из России в эту страну вырос в 2017 году на 40 процентов, причем кроме угля и нефтепродуктов большую роль здесь играют именно удобрения.

Все это свидетельствует о том, что украинское правительство проводит последовательную политику минимизации всех рисков того, что торгово-экономические отношения Украины с Россией могут восстановиться сами собой. Ведь других целей у данного решения быть не может, хотя бы потому, что наше предложение является наиболее выгодным для украинцев. Данное решение негативно скажется на украинской экономике

Таким образом, украинское правительство продолжает проводить свою линию на разрыв торгово-экономических отношений с Россией, несмотря на то, что это не выгодно простым гражданам и коммерческим организациям данной страны.

Также нужно отметить, что это противоречит тем целям, которые поставил перед собой Киев, в виде превращения Украины в «аграрную сверхдержаву», хотя это, конечно, оксюморон, поскольку для этого Украине нужно не только выращивать в большом количестве товары сельского хозяйства, но и создать механическое и химическое производство мирового уровня.

Впрочем, это не отменяет того факт, что Украина производит очень много продовольствия.

Поэтому в случае даже не недостатка, а хотя бы значительного подорожания минеральных удобрений, это ударит и по так депрессивной украинской экономике, где сельское хозяйство является одним из немногих направлений, которые продолжают работать и производить свою продукцию без значительных сбоев.

Еще это только поддержит ту негативную динамику, которая фиксируется в сельском хозяйстве Украины в последние годы — например, в 2017 года произошло снижение валовых объемов производства на значительные 4,6 процента. Европейцы могли пролоббировать данное решение Киева

Заместитель декана ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что не надо здесь забывать и про то, что рынок удобрений на Украине является очень емким и действительно одним из крупнейших в Европе.

«Украина имеет огромное количество черноземов, которые она собирается как-то развивать. И в современных условиях, когда Киев жестко ориентирован на Запад и находится в ассоциации с Евросоюзом, подобное решение со стороны украинского правительства является логичным. По этой причине на Украину сегодня претендуют очень крупные компании по производству минеральных удобрений из стран Евросоюза и той же Канады», — резюмирует Суздальцев. Таким образом, в качестве причины данного решения украинского правительства могут являться не только антироссийские настроения, но и лоббирование со стороны западных производителей удобрений.

Это антиэкономическое решение правительства Украины «Соответственно, Украина, ориентируясь на своих партнеров, просто закрывает свой рынок для российских поставок. При этом, такая политика проводится не только по удобрениям, но и во всех других областях нашего товарного обмена», — заключает Суздальцев. Кроме того, как считает эксперт, не нужно забывать про то, что Украина является крупным покупателем удобрений из Белоруссии , которая также лоббирует свои интересы в Киеве и может предложить замену российской продукции.

Другое дело, возникает вопрос, а сможет ли Украина заместить российские объемы. Впрочем, даже если поставок из других стран хватать не будет, то Киев может здесь рассчитывать на торговлю с Россией через третьи страны и подставные кампании.

«На самом деле, калийные удобрения поставляют на мировой рынок Россия и Белоруссия, если брать страны постсоветского пространства. Это направление белорусы полностью могут закрыть собой, поэтому России здесь точно не будет. Что касается фосфатных удобрений, то они сложнее и дороже, и здесь ставка делается на Евросоюз», — констатирует Суздальцев. Именно так сегодня идут поставки российского газа на Украину, а также каменного угля через Польшу , хотя здесь в центре украинского внимания не отечественное сырье, а продукция из Донбасса. Еще можно вспомнить и об авиаперелетах в Россию через Белоруссию.

«Украинцам к таким изменения не привыкать, тем более, местные аграрии традиционно являются достаточно гибким и активным классом населения, поэтому украинцы как-нибудь справятся с этими издержками», — резюмирует Суздальцев. Так что, теоретически Украина может реализовать эту программу, хотя из-за этого стоимость производства продовольствия в данной стране серьезно возрастет, что автоматически скажется и на качестве жизни рядовых украинцев.

Впрочем, естественно, все это антиэкономические действия, реализующиеся по политическим причинам. Так что, в такой ситуации Украине придется на долгое время забыть об экономическом росте и улучшении качества жизни населения.