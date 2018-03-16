Выступление РФ о нарушении Киевом прав крымчан в ООН было сорвано

Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации

— Александр Молохов.

Перед

сессией Совета

по правам человека Молохов анонсировал разоблачение преступлений Украины против Крыма. По его словам, делегация Киева стремилась любым способом сорвать заседание.

Согласно официальным данным, его отменили

из-за забастовки персонала. Как уверяет адвокат со ссылкой на источник в профсоюзе персонала сотрудников отделения

в Женеве, накануне его работников заметили в компании представителей Украины. Они встречались в одном из самых дорогих ресторанов города.