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Выступление РФ о нарушении Киевом прав крымчан в ООН было сорвано
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Выступление РФ о нарушении Киевом прав крымчан в ООН было сорвано 

360tv.ru 16 марта 2018
Фото: Военное обозрение
Заседание совета по правам человека ООН, на котором должны были рассмотреть нарушения прав жителей Крыма со стороны Украины отменили. Адвокат и руководитель рабочей группы при постоянном представительстве республики при президенте Александр Молохов считает, что оно было сорвано намеренно. Об этом сообщило РИА «Новости».
Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации
— Александр Молохов.
Перед
сессией Совета
по правам человека Молохов анонсировал разоблачение преступлений Украины против Крыма. По его словам, делегация Киева стремилась любым способом сорвать заседание.
Согласно официальным данным, его отменили
из-за  забастовки персонала. Как уверяет адвокат со ссылкой на источник в профсоюзе персонала сотрудников отделения
в Женеве, накануне его работников заметили в компании представителей Украины. Они встречались в одном из самых дорогих ресторанов города.
О намерении Крыма подать десятки исков в Европейский суд по правам человека стало известно в конце февраля. Власти полуострова предъявили Украине претензии по поводу энерго— и водной блокады и других нарушений существующих норм международного права.
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