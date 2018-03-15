Выступающие в России украинские музыканты будут саботировать гастрольный сбор на нужды ВСУ

Согласно ему, собирающиеся выступить в России исполнители из Украины должны будут уплачивать целевой взнос. О гастролях будет необходимо сообщать за 10 дней до их начала. После концертов артистам придётся платить 20% от своего гонорара на нужды Вооружённых сил Украины.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» представитель нескольких украинских музыкантов, претворение закона в жизнь не представляется возможным.

«Он не будет работать, потому что все артисты говорят, что они едут в гости к друзьям или в бесплатный промотур.

К примеру, есть артист, у него есть концертный директор. Ему присылают деньги. Если рекламное агентство покупает, то там может производиться оплата по-белому, но очень легко договориться и провести по документам сумму в 20 тысяч рублей, а остальное дать рукой. А клубы платят только наличными».

По словам представителя, музыканты не будут исполнять этот закон и найдут пути его обхода.