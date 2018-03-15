МТС: ожидаем сильных результатов в IV квартале как в РФ, так и на Украине, — Аналитики ФК «Уралсиб»

В понедельник, 19 марта, МТС (MBT US — ПОКУПАТЬ) опубликует отчетность за 4 кв. 2017 г. по МСФО. Мы ожидаем, что она окажется относительно хорошей по сравнению с основными конкурентами, учитывая сильные рыночные позиции МТС и ставку на снижение активности на рынке мобильной розницы. В частности, мы прогнозируем рост консолидированной выручки на 3% (здесь и далее — год к году) до 114,9 млрд руб. (2,0 млрд долл.) и OIBDA на 6,2% до 44,4 млрд руб. (760 млн долл.), что предполагает рентабельность по OIBDA на уровне 38,6%, или улучшение на 1,2 п.п. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, составит 16,9 млрд руб. (290 млн долл.).

…ожидая хороших результатов как в России , так и на Украине

По нашим оценкам, выручка от услуг мобильной связи МТС в России увеличится на 3,9% до 77,6 млрд руб. (1,3 млрд долл.), а продажи мобильных устройств — на 4% до 15,4 млрд руб. (264 млн долл.). Мы также прогнозируем рост выручки от услуг фиксированной связи на 1% до 15,3 млрд руб. (261 млн долл.). OIBDA компании в России может вырасти на 3% до 42,4 млрд руб. (726 млн долл.). На Украине выручка компании, как мы ожидаем, увеличится на 10% до 3,0 млрд гривен (113 млн долл.), а OIBDA составит 1,3 млрд гривен (47 млн долл.).

Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ

Результаты МТС за 4 кв. 2017 г., скорее всего, подтвердят лидерство компании на российском рынке мобильной связи. С учетом хороших дивидендных перспектив мы рассматриваем акции МТС как лучший выбор в секторе и подтверждаем для них рекомендацию ПОКУПАТЬ.