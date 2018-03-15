Ещё
Климкин поблагодарил спортсменов за бойкот РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Украинский премьер поблагодарил спортсменов за бойкот соревнований в России 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал решение Минспорта и глав спортивных федераций страны о запрете поездок на соревнования в Россию. Об этом в Facebook написал глава украинского министерства спорта Игорь Жданов.
«Проинформировал правительство о решении Федераций биатлона США, Канады и Чехии бойкотировать этап Кубка мира. Доложил о встрече с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком и общем решении не посещать эти соревнования, а также о запрете министерства спорта на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России», — рассказал министр спорта.
Жданов отметил, что премьер-министр Гройсман выразил поддержку в этом вопросе.
«Все министры в этом единодушны. Спасибо спортсменам, что приняли правильное решение. Пока Россия будет оставаться страной-агрессором, весь мир будет всё больше реагировать подобным образом», — передал слова премьера Жданов.
13 марта Украина временно отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться».
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям123
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле272
Атомные подлодки РФ дошли до США89
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1265
Поклонская «подложила свинью» Собчак340
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение