Климкин поблагодарил спортсменов за бойкот РФ

Украинский премьер поблагодарил спортсменов за бойкот соревнований в России

Жданов отметил, что премьер-министр Гройсман выразил поддержку в этом вопросе.

«Все министры в этом единодушны. Спасибо спортсменам, что приняли правильное решение. Пока Россия будет оставаться страной-агрессором, весь мир будет всё больше реагировать подобным образом», — передал слова премьера Жданов.

13 марта Украина временно отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться».