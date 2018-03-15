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М. Сайдик: среднее число нарушений прекращения огня на востоке Украины значительно сократилось
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М. Сайдик: среднее число нарушений прекращения огня на востоке Украины значительно сократилось 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Минск, 15 марта /Синьхуа/ — Среднее число нарушений прекращения огня на востоке Украины значительно сократилось. Об этом в среду заявил специальный представитель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы /ТКГ/ Мартин Сайдик.
В тот день в Минске прошла очередная встреча ТКГ без участия М. Сайдика, который не смог прибыть в Минск из-за нелетной погоды в Киеве. «Как известно, 2 марта 2018 года Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей вновь подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 5 марта 2018 года», — говорится в заявлении М. Сайдика, обнародованном на сайте ОБСЕ.
Как отметил дипломат, следуя этому заявлению и благодаря усилиям сторон, стало возможным значительно сократить среднее число нарушений прекращения огня до одного из самых низких уровней за последние два года.
"В этом году также удалось добиться значительного сокращения числа жертв среди гражданского населения", — сказал М. Сайдик, отметив, что согласно предварительным данным, предоставленным Специальной миссией по наблюдению ОБСЕ, количество задержаний сократилось в три раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. «Все это наглядно демонстрирует, что с политической волей могут быть достигнуты многочисленные достижения», — подчеркнул М. Сайдик в своем заявлении.
По его словам, дальнейшее следование прекращению огня и общая ситуация в зоне конфликта на востоке Украины были в среду основными темами обсуждения Рабочей группы по безопасности. Стороны подчеркнули, что успешная реализация прекращения огня требует строгого соблюдения ранее согласованных принципов, таких как выдача и соответствующих распоряжений о прекращении огня, а также эффективное использование дисциплинарных мер для нарушений прекращения огня, вывод тяжелого оружия, обеспечение гражданской инфраструктуры и т.д.
В пресс-службе МИД Беларуси сообщили, что следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 4 апреля. —0—
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