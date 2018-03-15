Дома и шепотом: русский на Украине объявят вне закона

В Раду готовятся внести закон, запрещающий русский язык

На Украине начался новый виток «языковых войн»: депутаты Верховной рады намерены рассмотреть закон об обязательной украинизации всех сфер жизни. Внести законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в первом чтении в повестку дня уже на этой пленарной неделе потребовал глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак «Газета.Ru» разобралась в последствиях принятия этого документа.

Еще начиная с периода правления бывшего президента Украины Леонида Кучмы языковый вопрос был одним из самых болезненных, который разделял общество по линии Днепра и серьезно раскачивал внутриполитическую ситуацию. Именно с попыткой насильственного введения украинского языка многие эксперты связывают начало войны на Донбассе и отделение Крыма . Конечно, эта причина была не единственной, но во многом именно она стала одной из основных точек невозврата.

Еще в 1999 году Украина присоединилась к Европейской хартии региональных языков. Правда, окончательно ее ратифицировали только в 2006 году. Спустя шесть лет, руководствуясь этой хартией, Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики».

Согласно нему, отдельные области могли вводить так называемые «региональные языки», если численность людей, считающих его родным, превышала 10% от общего населения. Так русский язык стал региональным в 13-ти областях и административных единицах из 27-ми.

После событий на площади Независимости в Киеве зимой-2013/14 украинские власти неоднократно пытались отменить этот закон. Законопроект об отмене вносился в парламент в 2014-м, в 2015 и 2016 годах, но так и не набрал нужного количества голосов. В 2017 году группа депутатов в составе 57 человек отправила запрос в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие этого документа конституции. И вот 28 февраля 2018 года суд вынес решение о признании закона неконституционным, а значит недействительным.

Первым о принятии этого решения сообщил в своем профиле в фейсбуке народный депутат от партии «Свобода» Андрей Ильенко. «Именно этот позорный „закон“ был одним из этапов подготовки российской агрессии против Украины. Наконец он был отменен. Напомню, что это произошло на основании представления народных депутатов (в том числе фракции „Свободы“ в полном составе), направленного в Конституционный суд еще в 2014 году», — написал он (орфография, пунктуация и стилистика сохранены).

Именно Ильенко одним из первых заявил о необходимости принять новый закон о языке, более соответствующий нынешней идеологии киевских властей.

Будь ласка, рахунок

Авторами нынешнего законопроекта, который получил название «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и который планируется представить в Верховную раду, стали представители «Народного Фронта». Поддержали его десятки парламентариев из разных фракций. Согласно нему,

украинский язык станет обязательным во всех сферах жизнедеятельности. Арестовывать простых граждан за речь на иностранном языке пока не будут. Но если закон будет принят, то все сотрудники государственных и коммунальных организаций, предприятий, банковских учреждений, все, кто работает с клиентами и населением, будет обязаны общаться на рабочем месте только на украинском.

Несоблюдение грозит штрафами и, возможно, даже тюремным заключением.

Под действие этого законопроекта, в первую очередь, подпадают образование и культура. Преподавать, принимать экзамены, защищать дипломы и диссертации придется на украинском языке. То же самое касается театра, кино и других направлений искусства. Афиши, плакаты, подписи к экспонатам — все это должно соответствовать государственной языковой политике. Все фильмы и спектакли должны дублироваться на украинском — с помощью субтитров или озвучивания.

Отныне продавцы, консультанты и обслуживающий персонал обязаны будут обращаться только на украинском. Хотя исключения все-таки возможны, если клиент сам настаивает на ином языке.

Перевести придется вывески, рекламу, маркировку на товарах, объявления в коммерческом транспорте и любые другие надписи, связанные с обслуживанием и торговлей. Напомним, что, начиная с 2014 года, в магазинах Украины участились случаи, когда представители радикальных движений и группировок, провоцируя продавцов на конфликты, снимали ролики о том, что с ними общались на «языке страны-агрессора», и выкладывали записи на видеохостинг YouTube. Такие истории становились причиной увольнения русскоязычных сотрудников и даже их травли. Срок за русский

Если закон будет принят, то это напрямую будет относиться и к медиасфере. Чуть ранее на Украине уже был принят закон о квотах украинского языка, звучащего в радио— и теле-эфирах. Теперь же это коснется печатных и электронных СМИ.

Они будут иметь возможность выходить на иностранных языках. Но в качестве дублирующего варианта, а не основного.

Информация должна на всех языках быть идентична по содержанию, а интернет-порталы, вдобавок, должны будут сделать украиноязычную страницу стартовой.

Неожиданным стало требование использовать имена собственные и географические названия в первоначальном виде, посредством транслитерации, а не перевода. То есть столица, например, везде должна произноситься как [Київ] (читается как Кыйив), а верховный законодательный орган называться исключительно Радой, а не Советом.

Наказание, которое предусматривает законопроект за нарушение установленного порядка, варьируется от штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов, что на сегодня ровно 850 грн (около $33) до заключения сроком на три года.

С последним, вместе с тем, пока неясно, поскольку существует юридическая коллизия. В своем законопроекте депутаты обозначили украинский язык как один из государственных символов. Надругательство над ними действительно влечет за собой также лишение свободы до трех лет. Однако в конституции в списке государственных символов прописаны только флаг страны, герб и ее гимн. Обратят ли внимание на это противоречие при рассмотрении законопроекта — пока непонятно. Фактически по этому пункту его также можно признать антиконституционным, как и закон Колесниченко-Кивалова.

«Большинство книг и газет на Украине издается на русском языке. Большинство из тех, кто сейчас так истово борется против русского языка, сами не говорят по-украински. Послушайте, как говорит по-украински [президент Украины Петр] Порошенко или, например, [глава МВД Украины Арсен] Аваков. Сама по себе насильственная украинизация — уже преступление против гуманитарных ценностей. А в совокупности с штрафами или административной ответственностью это превращается в настоящую травлю», — говорит эксперт. Бывший украинский журналист, а ныне главред портала «Украина.ру» Александр Чаленко убежден, что насильственная украинизация не просто приведет к радикализации раскола внутри украинского общества, но и к интеллектуальному обнищанию населения в целом.

Его коллега, политолог Александр Дудчак считает, что проблема не только в русском языке. «Это такая тенденция на Украине — все приписывать себе, достаточно сказать о том, что Черное море якобы выкопали древние укры. Или, например, если человек родился на территории Украины, это герой Украины — не только Шухевич и Бандера, туда записывают и Сергея Королева , например, который жил на Украине. Это беда новой украинской власти», — убежден эксперт.

Руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что накануне старта предвыборной борьбы власти хотят завоевать голоса правых и радикалов. Он добавил, что закон «Колесниченко — Кивалова» представлял собой единственный возможный компромисс.

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой по этому поводу заявила, что, поскольку декоммунизация на Украине уже подходит к своему завершению, пора браться за дерусификацию.

Литве и По ее словам, прежде всего, надо украинизировать все публичное пространство, наполнив так, как и в Польше Грузии все телевидение на украинском языке. «У нас также все публичное пространство должно быть на украинском языке», — заявила Ницой.

«Даже те сильные проблемы, которые были созданы Венгрией и Румынией из-за закона об образовании, пока не привели к тому, чтобы Украина согласилась что-то изменить. Перспектива распада страны, которая обозначилась в 2014 году в связи с попыткой отмены закона об основах государственной языковой политики в Верховной раде, притормозило этот процесс. Но вряд ли сейчас отмена приведет к сильным социальным волнениям», — отметил Неменский. По его словам, «нынешняя власть намерена полностью устранить русский язык из официальной общественной жизни и сферы образования. Закон уже де-факто не действовал. Несомненно, что при этой власти его действие было невозможным», — заключил Неменский. Как считает старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский , киевские власти держат курс на ускоренную украинизацию и спешат ее завершить еще до президентских выборов, которые запланированы на весну 2019 года.

В начале марта парламент Украины уже провалил принятие законопроекта об обязательном использовании украинского языка в наружной рекламе. Против закона выступили нардепы из Блока Петра Порошенко . Причиной раскола стал конфликт между крупными игроками рекламного рынка. Депутат от БПП Наталья Новак заявила, что новый закон приведет к монополизации рынка наружной рекламы и создаст условия для коррупционного доминирования действующих компаний.

По мнению экспертов, принятие законопроекта об украинизации в целом будет зависеть от того, кто возьмет верх — интересы бизнеса или радикальные группировки в парламенте.