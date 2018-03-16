Мнение: выводя Украину из СНГ, Киев посылает сигналы в двух направлениях

"Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей", — сказал Шведов в интервью газете «Известия»

По его словам, договоренности в рамках Cодружества регулируют вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан в другое государство, скорой медицинской помощи и другие. Также в рамках Содружества создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей.

"За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться", — уточнил Шведов.

Он также напомнил, что участие в СНГ является добровольным и каждое государство само определяется в этом вопросе.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik предположил, что, принимая такое решение, Киев посылает сигналы сразу в двух направлениях: в сторону Запада и в сторону радикальных украинских националистов.

"Инициатива украинских властей о выходе из состава СНГ, думаю, направлена на то, чтобы укрепить прозападный националистический вектор внешней политики. Это может быть, например, в том числе, и негласное требование Запада. Точно сказать об этом нельзя, но нельзя и исключать такой вариант. Во-вторых, оставаясь в СНГ, Украина формально остается партнером всех стран-членов СНГ, в том числе и России, что, конечно же, украинская националистическая оппозиция использует в своих целях. Возможно, таким образом Порошенко хочет выбить у них из-под ног идеологическую почву для критики в своей адрес, а также продемонстрировать своим западным кураторам, что прозападный внешнеполитический курс Украины — это раз и навсегда выбранная судьба", — полагает Владислав Гулевич.

Ранее МИД Украины заявил, что подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

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