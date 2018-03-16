Ещё
Мнение: выводя Украину из СНГ, Киев посылает сигналы в двух направлениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мнение: выводя Украину из СНГ, Киев посылает сигналы в двух направлениях 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Выход из СНГ лишит Украину многих возможностей, считает постпред РФ при Cодружестве Андрей Шведов.
"Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей", — сказал Шведов в интервью газете «Известия».
По его словам, договоренности в рамках Cодружества регулируют вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан в другое государство, скорой медицинской помощи и другие. Также в рамках Содружества создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей.
"За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться", — уточнил Шведов.
Он также напомнил, что участие в СНГ является добровольным и каждое государство само определяется в этом вопросе.
Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik предположил, что, принимая такое решение, Киев посылает сигналы сразу в двух направлениях: в сторону Запада и в сторону радикальных украинских националистов.
"Инициатива украинских властей о выходе из состава СНГ, думаю, направлена на то, чтобы укрепить прозападный националистический вектор внешней политики. Это может быть, например, в том числе, и негласное требование Запада. Точно сказать об этом нельзя, но нельзя и исключать такой вариант. Во-вторых, оставаясь в СНГ, Украина формально остается партнером всех стран-членов СНГ, в том числе и России, что, конечно же, украинская националистическая оппозиция использует в своих целях. Возможно, таким образом Порошенко хочет выбить у них из-под ног идеологическую почву для критики в своей адрес, а также продемонстрировать своим западным кураторам, что прозападный внешнеполитический курс Украины — это раз и навсегда выбранная судьба", — полагает Владислав Гулевич.
Ранее МИД Украины заявил, что подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!
РИА Новости: последние новости
Порошенко поставили ультиматум по Крыму Гройсман заявил о ликвидировании сотрудничества с Россией Савченко внесли в базу данных "Миротворца"
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму235
Мясорубка в Гудаури39
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России202
Третья мировая война наступила для Климкина117
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение