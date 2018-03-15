Савченко вернулась на Украину

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей — наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", — поделилась впечатлениями депутат Рады. Ранее пресс-служба Савченко сообщала, что та летала на парламентскую сессию в Европарламенте

Савченко отказалась сообщать, откуда конкретно прилетела, посоветовав посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину. Уточняется, что депутат прилетела из Мюнхена.

12 марта СБУ вызвала Савченко на допрос 13 марта. Депутат не смогла явиться в ведомство, поскольку находилась за границей.