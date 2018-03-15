Ещё
Савченко вернулась на Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко вернулась на Украину 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Алексей Вовк/РИА «Новости»
Депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась на Украину из Мюнхена. Об этом сообщает "112 Украина".
Ранее пресс-служба Савченко сообщала, что та летала на парламентскую сессию в Европарламенте.
"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей — наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", — поделилась впечатлениями депутат Рады.
Савченко отказалась сообщать, откуда конкретно прилетела, посоветовав посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину. Уточняется, что депутат прилетела из Мюнхена.
12 марта СБУ вызвала Савченко на допрос 13 марта. Депутат не смогла явиться в ведомство, поскольку находилась за границей.
Впоследствии генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил Савченко арестом.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко назвал цель Рубана Савченко пришла на суд над Рубаном и отдала честь Генпрокурор Украины пригрозил Савченко арестом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп отреагировал на слова Путина в Крыму233
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России95
«Подадим в церковный суд за отпевание Табакова»228
Украинцев перестали пускать в Крым465
Лондон не передаст РФ образец вещества из дела Скрипаля44
Видео
01:19
Мэй дала российским дипломатам неделю
В мире
01:30
Истек срок ультиматума к России
В мире Европа
01:36
Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии
В мире
00:27
Посольство Белоруссии прояснило ситуацию с Рыбкой
Происшествия СНГ
01:18
Жена Аршавина расплатилась с «Аэрофлотом»
Шоу-бизнес Компании
04:56
Скончался Леонид Квинихидзе
Шоу-бизнес
02:13
В Москве в четверг выпадет около трети нормы осадков
Новости Москвы
00:23
Московский городской транспорт готов к работе в непогоду
Новости Москвы
Слоненка спасли ковшом экскаватора
В мире Другое
00:52
Взбешенный москвич разрезал машину соседа болгаркой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение