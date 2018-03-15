Ещё
Украинцы становятся геями ради Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ООН сорвали выступление России
В ООН сорвали выступление России

Плата за вход 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Reuters
В украинских СМИ появились сообщения о том, что граждане страны прибегают к самым неожиданным способам получения статуса беженца в странах Евросоюза. Некоторые представляются членами Коммунистической партии Украины и беженцами с Донбасса, а другие просят убежища в ЕС как представители сексуальных меньшинств, притесняемые на родине. «Лента.ру» разбиралась в особенностях исхода украинцев за европейскими ценностями.
Новость о том, что в Европу охотно пускают «геев и коммунистов» вызвала бурную реакцию новостных изданий и соцсетей, где к этой информации поначалу отнеслись с известной долей иронии.
На самом деле, все новое — хорошо забытое старое. В свое время запрет компартии на Украине сыграл на руку тем, кто решил перебраться в Европу. Этот специфический бизнес начал развиваться еще в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Партбилеты компартии помогали украинцам, которые нелегально проникали в Евросоюз. В Италии, например, они обращались в местные профсоюзные ячейки, которые сотрудничали с самой массовой левой организацией страны — партией Rifondazione Comunista и аналогичными структурами. Вступая в их ряды, мигранты получали реальную помощь в реализации своего статуса.
Широкую известность в 2004 году получил один из членов Черновицкого обкома компартии Виорел Пучук, который за определенную сумму выписывал партбилеты трудовым мигрантам, направлявшимся в Италию и Грецию. Поговаривали, что эти «миграционные» билеты получили сотни вполне себе аполитичных буковинцев, с которыми корреспонденту «Ленты.ру» довелось пообщаться на нелегальной бирже труда в Милане, на площади имени Джузеппе Гарибальди.
События Евромайдана и последовавшая за этим война многократно увеличили количество людей, которые желали получить пристанище в Европе в качестве политических беженцев. Среди них были и самые настоящие левые, включая членов КПУ. Так, например, представители Львовского областного комитета Коммунистической партии Украины в городе Броды снабжали своих единомышленников партбилетами и специальными письмами для европейских товарищей, в которых рассказывалось об антикоммунистических преследованиях на Украине, о погромах западноукраинских офисов КПУ и репрессиях против ее активистов. По словам этих людей, «бегство коммунистов» не стало массовым явлением, но партбилеты действительно помогали — особенно на первых порах.
— Первые люди уехали сразу в 2014 году, — рассказывает Игорь, один из бывших активистов Социалистической партии Украины, который сотрудничал с коммунистами. — Или, правильнее сказать, бежали. В основном отправлялись к дальним и близким родственникам, которые давно работали в Италии. Хотя отношения с ними часто были не очень из-за разных позиций по поводу Майдана. Когда люди просили убежище, говорили правду: о том, что их оскорбляют на улице за взгляды, убеждения и партийную принадлежность. Бьют стекла, кого-то уволили. Статус беженцев получили все. В Италии с пониманием относились к тем, кто стал жертвой политических преследований. Я думаю, это потому, что в стране была фашистская диктатура. Хотя, с другой стороны, в Германии, где ситуация была еще хуже, украинским политэмигрантам были не очень-то рады.
Действительно, в разных странах ЕС по-разному относились к украинским беженцам. Страны центральной и северной Европы, как правило, отказывают украинским беженцам — поскольку там уверены, что новая Украина является свободным, демократическим и безопасным для жителей государством. Не говоря уже о нежелании принимать дополнительных мигрантов на фоне массового исхода беженцев с Ближнего Востока, пик которого пришелся как раз на 2014-2015 годы.
Так, по данным «Немецкой волны», большинство украинцев, которые подали прошение о получении убежища в Германии и ожидают решения по своему вопросу, заранее копят деньги из суточных, чтобы обжаловать с помощью адвоката вероятный отказ. Чаще всего это выходцы из Донецкой и Луганской областей, которые жалуются не только на последствия войны, но и на дискриминацию в других регионах Украины.
При этом поддержку украинским беженцам в Германии оказывают именно левые: «Представители фракции Левой партии в бундестаге считают, что убежище в Германии ищут главным образом те украинцы, которые по религиозным или иным причинам не желают служить в армии, но их доводы не принимаются во внимание военкоматами Украины. С точки зрения депутатов, на фоне, как они считают, „всеобъемлющей милитаризации страны“ необходимо „уважать индивидуальное решение не принимать участие в военных действиях“.
— Мы — фракция Левой партии — требуем, — заявила в интервью DW ее внешнеполитический эксперт Севим Дагделен, — чтобы людям, бежавшим от боевых действий и по идейным соображениям не желающим поддерживать братоубийственную войну на Украине, в полной мере предоставлялось убежище в Германии.
То же касается Восточной Европы: государства с откровенно антикоммунистической идеологией — такие, как Польша, Венгрия или Чехия, конечно, не стали бы оказывать поддержку украинским левым. Более того — демонстрация коммунистической символики может закончиться арестом, депортацией и штрафом.
Иным было отношение в странах европейского юга — в Италии, Испании, Греции и Португалии. Благодаря старым традициям левого и антифашистского движения здесь более лояльно относились к людям, которые представляли себя жертвами политических репрессий или войны в Донбассе. Вплоть до 2017 года, когда ЕС существенно ужесточил правила получения политического убежища для граждан Украины, большинство из них пытались остаться в Евросоюзе, выдавая себя за беженцев из зоны АТО. При этом они далеко не всегда являлись жителями Донбасса. Мигранты из центральной и западной Украины нередко придумывали себе фальшивые биографии, представляясь луганчанами и дончанами, демонстрировали снимки разрушенных снарядами зданий, выдавая их за свои дома, делали себе фиктивную прописку.
— Нас никто особо не проверял — особенно, что касается места жительства и каких-то моментов в биографиях, — рассказывает Александр, который жил в Киеве и в 2015 году получил вместе с двумя земляками политическое убежище на территории Греции. — Мы сказали, что живем в АТО, что наши дома обстреливают из „Градов“. Рассказали пару историй, которые прочитали в газетах. Собралась комиссия, которая должна была рассматривать наши заявления на получение убежища. Я думал, что все прогорит, потому что мы плохо подготовились, отвечали невпопад — даже переводчица это заметила. Но нас расспрашивали, как это говорится, без пристрастия. Даже не спрашивали, кто нас обстрелял — ВСУ или ЛДНР? То ли были уверены, что стреляют украинцы, то ли им было все равно. Но мы все-таки получили убежище. Очень легко, как мне показалось. Хотя условия греческих лагерей для беженцев такие, что жить там просто нельзя. Они переполнены сирийцами, там иногда негде спать и нечего есть. Мы оттуда скоро сбежали.
Предоставление безвизового статуса для временных поездок в Евросоюз по биометрическим паспортам не поставило крест на подобных практиках — ведь беженцам-украинцам важно не только попасть в Европу, куда они прежде приезжали по туристическим визам, но и легализовать свое пребывание на ее территории. С этой целью украинцы по-прежнему представляются реальными или мнимыми жертвами войны.
— По моим данным, несколько жителей Львовской и Волынской областей, у которых уже есть биометрический паспорт, собираются уехать в Италию и попробовать получить статус политбеженца на основании членства в компартии и комсомоле, — рассказывает активист Соцпартии Игорь. — Почему они едут в Европу, а не в Россию? Ну, может быть, дело в том, что в Италии сейчас работает очень много украинцев, есть личные связи в плане работы и жилья. Кроме того, коммунисты не фанаты России. Это же стереотип. Их „сафарят“ (преследуют) не за Россию, а за то, что они за мир в стране, за нормальные отношения с той же Польшей, против нациков, против власти.
Однако ужесточение миграционного законодательства ЕС, которое состоялось в 2017 году, фактически закрывает эту лазейку — поскольку большинство стран Европы, включая Испанию и Италию, больше не признают Украину государством, в котором поставлена под угрозу жизнь граждан.
Что же касается беженцев-геев, то для них эта дверь если и прикрылась, то не очень плотно. При этом источник „Ленты.ру“ в украинском ЛГБТ-сообществе сомневается, что будет много желающих использовать именно такой статус.
— Некоторые известные мне люди уехали, но я не уверен, что они получают статус беженцев в качестве ЛГБТ, — говорит гражданский активист Максим. — Обычно речь идет о том, что на них нападали правые, а остальное рассматривается как бы в комплексе. Дело в том, что в отличие от России и Белоруссии Украина не считается на Западе страной, где сильно „прессуют“ ЛГБТ. Хотя это кажется странным, ведь многочисленные нападения и негативное отношение к ним зафиксировано теми же европейскими неправительственными организациями.
По словам Максима, ЛГБТ-беженцам из Восточной Украины и Крыма помогает общественная организация „Инсайт“. Им могут предоставить временное убежище в Киеве, для чего при поддержке иностранных НПО там оборудован специальный центр. А для ЛГБТ-крымчан, которых признают в Европе как украинских граждан, даже работает специальная международная программа помощи.
»То есть, если человек заявил о том, что ему угрожают, ему действительно помогут выехать из Крыма в тот же Киев или в Евросоюз», — рассказывает Максим.
Сколько граждан Украины и жителей Крыма уже воспользовались такой возможностью — сказать сложно. Представители гуманитарных организаций скрывают данные своих подопечных едва ли не лучше, чем в программе «защиты свидетелей». Таким образом, если какие-то украинские мигранты действительно попытаются представить себя «геями», им будет весьма непросто легализоваться в этом статусе в качестве беженцев. Хотя, судя по репортажу в «Вестях», такие попытки могли иметь место. Впрочем, сейчас в Евросоюзе внедряют практику специальных лагерей для ЛГБТ-беженцев, первый из которых начал работать в Нюрнберге. Европейцы полагают, что в обычных лагерях, где во множестве обитают беженцы с Ближнего Востока, носителям нетрадиционной сексуальной ориентации находиться небезопасно. А раз так, то значит дорога в Европу для притесняемых геев не закрыта. Надо только знать, где и как на нее выйти.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям121
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле269
Атомные подлодки РФ дошли до США87
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Поклонская «подложила свинью» Собчак340
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение