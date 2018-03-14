Тарпищев: нам ни горячо, ни холодно от отказа Украины ехать в Россию

"Это проблема Украины, нам от этого запрета ни горячо, ни холодно. Они смешивают спорт и политику, не зная для чего и зачем", — цитирует Тарпищева РБК.