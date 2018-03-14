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Тарпищев: нам ни горячо, ни холодно от отказа Украины ехать в Россию
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Тарпищев: нам ни горячо, ни холодно от отказа Украины ехать в Россию 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Член Исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) и Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России.
"Это проблема Украины, нам от этого запрета ни горячо, ни холодно. Они смешивают спорт и политику, не зная для чего и зачем", — цитирует Тарпищева РБК.
Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.
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