Настоящая украинская мафия

О жизни американца в Киеве

На Украине серьезные проблемы с мафией, особенно — начиная с 1990-х. Местные привыкли жить с ней бок о бок. Думаю, они ее даже не замечают. Но как человек со стороны, я с первого же дня обратил на ее внимание. Эта мафия наблюдает за нами, пока мы спим, знает, с кем проводим время, контролирует входы в многоквартирные дома, общественный транспорт и метро.

Говорят, что эта мафия даже мешает молодым влюбленным в университетах перевести романтические отношения на новый уровень. Для этого она запрещает им быть вместе поздно вечером в комнатах общежитий. Этой мафии не всегда боятся, но она влиятельна, хорошо организована и убедительна едва ли не во всех сферах жизни украинского общества. Никто не может, да и не захочет бороться с силой ее доминирования.

Эта мафия — бабушки.

Бабушки-мафиози — это группа женщин в возрасте где-то между 58 и 72 годами. В этой части мира они считаются старыми, хотя их ум по-прежнему острый и наблюдательный. Там, где подведет зрение, выручит обостренное чутье, которое помогает им, будто невидимым божествам, сосредотачиваться на своей работе.

Если вы вступите в союз с бабушкой-мафиози, эта связь будет нерушима

Будучи слишком старыми для ФСБ или ЦРУ , бабушки-мафиози открыто и тайно применяют свои навыки на украинских улицах. Открыто — потому что вы знаете, что они всегда где-то рядом, наблюдают. Тайно — ведь они могут знать о вас такое, чего вы и сами о себе не знаете.

Вопреки возрасту они обладают исключительной памятью и интуицией. Бабушки-мафиози узнают о многом раньше других, в каком-то смысле — они находятся на передовой знаний. Они знают каждого человека в доме, каждого друга этого человека, все его романтические отношения, каждое домашнее животное, каждую покупку, каждую проблему — все. Они могут точно предсказать, продержится брак или развалится, попадет ли ребенок в передрягу, когда повзрослеет, или будет успешен в будущем. Их можно назвать футуристами.

Словно закоренелые преступники, они носят металл, но не в заряженном оружии, а в своих золотых и серебряных зубах. Им не нужно нападать на кого-то физически — они контролируют людей метафизически, снаружи, будто усыпляющий газ, не обладающий запахом. Пожив некоторое время в Киеве, я чувствую, что маленькая бабушка-мафиози живет в каждом из нас.

Не знаю, где они получают свои навыки, но их виртуозность заставляет меня верить в то, что для этой элитной группы есть специальные курсы подготовки. Ястребиные взгляды, проникающие прямо в душу, беспристрастные допросы, прямые и сложные вопросы — они способны эффективно заполучить информацию, не применяя агрессивные техники вроде пыток водой и заключения в одиночную камеру.

Если вы придетесь им не по душе, бабушки-мафиози разрушат вашу жизнь. Я видел, как это происходит.

Как и каждая хорошая мафия, они знают, как получить свои деньги. За свою "крышу" я плачу 110 гривен в месяц на услуги бабушек-мафиози вроде уборки в подъезде дома и, что гораздо важней, защиты. Лично для меня, все дело именно в защите.

Они также знают, как достучаться до ваших эмоций — свой путь они прокладывают через желудок. Некоторые бабки-мафиози в моем доме угощали меня вкуснейшей домашней едой.

В блестящей игре обратной психологии бабушка-мафиози ослабляет хватку, когда наступает ночь. Она разворачивает матрас, делает чашку чая и смотрит телевизор, изредка поглядывая на ночные звезды, колышущиеся на ветру листья или падающий с неба снег. Она глубоко погружена в свои мысли. Прилежно исполняет свою работу. Бабушка-мафиози знает, что ты еще не пришел домой, и ждет, даже если спит. Она опознает каждую душу, входящую в дверь. И секунды не сомневайтесь в том, что будете замечены.

В мире, где за каждым нашим шагом наблюдают камеры, бабушки-мафиози в моем доме делают все более человечным. Одна из агенток называет меня своим сыном, а я называю ее второй мамой. Возвращаясь в Киев после длительного отсутствия, оказываюсь в ее крепких объятиях. И получаю сводку секретной информации, которую должен знать. Бабушка-мафиози всегда меня подстрахует.

Если вы вступите в союз с бабушкой-мафиози, эта связь будет нерушима. И я советую привыкать к этой мафии, ведь она никуда не денется. И остерегайтесь, ведь они знают о вас все. Будьте приветливы, и их защита сделает вашу жизнь на Украине гораздо лучше.