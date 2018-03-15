Что скрывается за военным заговором против Порошенко

В судьбе каждого исторического исполина должен быть свой заговор. Классический случай еще с античных времен — убийство Цезаря сенаторами. С тех пор, каждая эпоха изобиловала подобными мероприятиями — от итальянских республик времен Ренессанса, до покушений на Наполеона, Гитлера и более успешного покушения на Кеннеди.

Богата на такие примеры и русская история — от средневекового боярского заговора против Андрея Боголюбского , до значительного отрезка века XVIII, который так и принято называть — «эпохой доврцовых переворотов», непременным участником которых была гвардия.

А что уж говорить про век ХХ? Начался он с заговора военных и либералов против Николая 2, продолжился покушением бывших соратников на Ленина, в 30-х годах по стране прокатились репрессии, официальным поводом для которых, кроме всего прочего, стал сговор военных против Сталина. К отставке Хрущева, опять же, привел мятеж партийной верхушки, ну а закончился век позднесоветской смутой и путчем.

Естественно, свой заговор полагается и такому выдающемуся деятелю украинской истории, как Петр Порошенко

А то без заговора как-то и не солидно: человек сплотил нацию, ведет ее к новой, европейской вехе истории, руководит почти победоносной войной, а злобные враги и ошметки старого мира всё никак не спешат покуситься на лидера сил света.

И вот, похоже, недостаток исправлен. В начале марта наконец-то вскрыт долгожданный заговор против отца нации.

Главным действующим лицом заговора пока что является Владимир Рубан , получивший широкую известность в результате своей переговорной деятельности по обмену пленными. Еще в 2014 году он запомнился тем, что стал редким представителем украинских силовиков, позволявшим себе открыто высказывать миротворческие идеи.

Впрочем, канва заговора, представленная следствием, отдает не меньшим маразмом, чем многие проявления нынешней политической системы. Столь публичная персона лично вывозит из ДНР оружие, чтобы спрятать на базе полка спецназа, а потом воспользоваться им при минометном обстреле зданий Верховной Рады , Кабмина и Администрации президента

Сюжет достойный наркотического абстракционизма. Не хватает лишь нападения инопланетян, привлеченных вспышками минометных выстрелов.

То, что переправку оружия из ДНР приплели для создания сепаратистско-путинского следа не вызывает никаких сомнений. Ну ладно бы еще какое-то специфическое и эксклюзивное оружие, скажем, разобранный на запчасти танк «Армата», но автоматы с минометами?

Еще до войны мне доводилось неоднократно бывать на полигоне одного из полков украинского спецназа. Там за вполне гуманную сумму в течение двух-трех дней можно было попрактиковаться в стрельбе из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, отточить и навыки минно-взрывного дела.

Туризм этот работал годами, и никаких проблем ни с боеприпасами, ни с вооружением у спецназа Украины не наблюдалось. Конечно, с тех пор миновало несколько лет войны, однако упоминаемый в деле заговора 8-й полк — элитнейшая и одна из наиболее оснащённых часть ВСУ, и сомнительно, чтобы они так уж зависели от поставок оружия из зоны АТО. По сути это гвардия украинской армии. Ну да, где гвардия, там и заговор. Известное дело.

Да, действительно, в украинской армии, как и в украинском обществе, популярность Порошенко, мягко говоря, не высока. Люди, откровенно ненавидящие пана президента, есть и среди военных. Однако куда логичней, чтобы заговор вызрел в среде какой-то линейной части, а не в сравнительно небольшом и вполне успешном подразделении спецназа.

Летом 2014 года 8-му, а в особенности 3-му полкам спецназа действительно очень досталось. Ввиду слабой боеспособности частей, наполненных мобилизованными крестьянами, кадровые части этих полков отличались относительно высокой боеспособностью, а потому ими и затыкали все возможные дыры в провальной летней кампании.

Но с тех пор прошло много времени и спецназовцы заняли свою вполне хлебную нишу. Ровно год назад бойцы как раз упоминаемого в связи с заговором 8 полка попали в плен в Луганской Народной Республике и дали вполне развернутые интервью.

Там они признавались, что нередко в зоне АТО (и не только в ней) выполняли «коммерческие» задания по убийству и похищению тех или иных лиц в интересах бизнеса и чиновников. В случае успешного проведения операции зарабатывались немыслимые для украинского военного деньги: 5 — 10 и более тысяч долларов. И это на уровне рядовых бойцов. Что же говорить о высокопоставленных командирах, для которых с приходом войны и началась «нормальная» жизнь.

В деле Рубана фигурирует некий «Кедр», он же майор спецназа Павел Балов , методы работы которого сейчас получают огласку в СМИ. Человек, бравирующий заказными убийствами и похищениями, вряд ли может иметь какие-либо идейные установки по свержению режима, который его кормит. А вот выступить провокатором, как повязанный своей темной деятельностью, может вполне.

Вся эта история, несомненно, вписана в предвыборный контекст.

Не секрет, что у Порошенко нет ни малейших шансов повторить «однотуровую перемогу» образца 2014 года. Более того, у его рейтинга нет даже однозначного второго места. Лидер избирательных симпатий сегодня (если рейтинг в 15% можно назвать лидерским) — Юлия Тимошенко

Вполне вероятно, что в заговоре скоро обнаружатся и следы Юлии Владимировны. В деле уже фигурирует почти украинская святая (в прошлом) — Надежда Савченко , которую вполне легко и логично связать с Тимошенко.

Савченко, дескать, и была едва ли не душой заговора, всячески собирая средства на его подготовку. Ну а свергнуть Порошенко ей почему-то вдруг предложили сами военные. И учитывая не самый блестящий интеллект Савченко, военные действительно могли предложить подобное, но, опять же, с целью далеко идущей провокации.

Так что возможно нас ожидают многочисленные срывы покровов и с Тимошенко, а учитывая наличие в деле Владимира Рубана, — и с Виктора Медведчука , в общественной организации которого он ранее состоял. Спрогнозировать же, что последует дальше, кто хоть как-то следил за желто-голубым политическим стилем последних лет, думаю, труда не составит.

Рубан + ДНР + Медведчук + Путин = Тимошенко агент Кремля. А с агентом Кремля Тимошенко можно уже обходиться, как угодно. Просто снять с выборов в удобный момент. И всё.

Кстати, достойным обрамлением к этой истории оказался скандал с убийством Скрипаля. В Лондоне Путин убирает хорошего человека, а в Киеве руками своих сателлитов готовится убийство не просто хорошего, но великого человека Петра Алексеевича Порошенко.

На фоне столь эпической картины, мелкие глупости с донецкими минометами в мебельных шкафах просто затеряются. Порошенко становится в один ряд с выдающимися деятелями истории. Против него зреет коварный заговор сил зла.

Еще немного, и Петр Алексеевич примерит мантию Гай Юлия Цезаря. Тем более, что середина марта — лучшее для этого время.