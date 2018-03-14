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В Киеве неизвестные устроили поджог на территории храма
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В Киеве неизвестные устроили поджог на территории храма Московского патриархата 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Киеве неизвестные подожгли строение на территории храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на центр информации УПЦ МП.
«В ночь на 14 марта неизвестные совершили поджог строения, которое используется для хранения дров, на территории храма УПЦ. Нанесённый ущерб составляет приблизительно 3 тыс. гривен. Сгорел стройматериал и крыша постройки», — говорится в сообщении центра.
12 марта украинская полиция завела уголовное дело в связи с поджогом храма Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве.
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